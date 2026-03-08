Former DGP Death: छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP विश्वरंजन का निधन, पटना के अस्पताल में ली अंतिम सांस

उनके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष पहल की गई। साल 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे विश्वरंजन का प्रशासनिक अनुभव काफी लंबा और व्यापक रहा। Madhya Pradesh के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था। हालांकि 2007 से पहले उन्होंने राज्य में सीधे तौर पर पदभार नहीं संभाला था। वे लंबे समय तक Intelligence Bureau में प्रतिनियुक्ति पर रहे और वहां एडिशनल डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं।