रायपुर

Former DGP Death: छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP विश्वरंजन का निधन, पटना के अस्पताल में ली अंतिम सांस

Former DGP Death: Vishwaranjan, जो Chhattisgarh के छठे पुलिस महानिदेशक (DGP) रहे, का शनिवार रात Patna के Medanta Hospital में निधन हो गया।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 08, 2026

पूर्व DGP विश्वरंजन नहीं रहे (photo source- Patrika)

पूर्व DGP विश्वरंजन नहीं रहे (photo source- Patrika)

Former DGP Death: विश्वरंजन, जो Chhattisgarh के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) रहे, का शनिवार रात निधन हो गया। उन्होंने Patna स्थित Medanta Hospital में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर फैल गई।

विश्वरंजन ने अस्पताल में तोड़ा दम

बताया जा रहा है कि पिछले महीने उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका इलाज जारी था। जानकारी के मुताबिक उन्हें गंभीर हृदय संबंधी समस्या हुई थी। इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही और अंततः उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

Vishwaranjan छत्तीसगढ़ के छठे डीजीपी रहे थे। वर्ष 2007 में तत्कालीन डीजीपी OP Rathore के निधन के बाद राज्य सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने करीब चार साल तक इस पद पर रहते हुए पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

Former DGP Death: महत्वपूर्ण पदों पर दी अपनी सेवाएं

उनके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष पहल की गई। साल 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे विश्वरंजन का प्रशासनिक अनुभव काफी लंबा और व्यापक रहा। Madhya Pradesh के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था। हालांकि 2007 से पहले उन्होंने राज्य में सीधे तौर पर पदभार नहीं संभाला था। वे लंबे समय तक Intelligence Bureau में प्रतिनियुक्ति पर रहे और वहां एडिशनल डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

Updated on:

08 Mar 2026 11:03 am

Published on:

08 Mar 2026 11:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Former DGP Death: छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP विश्वरंजन का निधन, पटना के अस्पताल में ली अंतिम सांस

रायपुर

छत्तीसगढ़

