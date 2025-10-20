CG News: पूर्व सीएम को दिवाली पर बेटे से मिलने नहीं मिली अनुमति, X पर पोस्ट कर कही यह बात

CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिवाली पर अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने आज अनुमति नहीं मिली। चैतन्य बघेल ने ईडी की ओर से की गई जांच, गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।