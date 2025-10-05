Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग पर भड़के ननकीराम कंवर, बोले- ‘भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहेंगे… CM के आश्वासन पर माने

Former Home Minister Nanki Ram Kanwar: पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर मुख्यमंत्री निवास के बाहर कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर धरना देने कोरबा से रायपुर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गहोई भवन में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर हाउस अरेस्ट (फोटो सोर्स-- पत्रिका)

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर हाउस अरेस्ट (फोटो सोर्स-- पत्रिका)

Chhattisgarh News: पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर मुख्यमंत्री निवास के बाहर कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर धरना देने कोरबा से रायपुर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गहोई भवन में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया।

जानकारी के अनुसार, सुबह से गहोई भवन के सामने ही पुलिस के अधिकारी और एसडीएम पहुंच गए थे। जहां भवन के मेन गेट पर ही एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने ताला जड़ दिया था। अंदर ननकी राम कंवर उनके पीएसओ और उनके समर्थक मौजूद थे। उनके समर्थकों ने एसडीएम को ताला खोलने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने ताला ही नहीं खुलवाया। इसके बावजूद वे वे गेट कूदकर निकलने की कोशिश करते रहे।

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं

बताया जाता है कि ननकीराम कंवर को मनाने के लिए उनके कुछ समर्थक भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी गहोई भवन पहुंचे थे। उनके बेटे संदीप कंवर ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। दिनभर ननकीराम कंवर गहोई भवन में ही हाउस ऑफ अरेस्ट रहे। बता दें कि ननकी राम ने कोरबा कलेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। कलेक्टर को नहीं हटाने पर 4 अक्टूबर को धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। इससे पहले वे दो बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं।

कुर्सी पर खड़े होकर मीडिया किया संवाद

ननकी राम कंवर ने गेट के अंदर से ही प्लास्टिक की कुर्सी पर खड़े होकर मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि बात हमारी-तुम्हारी सरकार की नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहेंगे। सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर धरना भी देंगे।

उन्होंने कहा कि कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए दो-दो बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के बावजूद नहीं हटाया गया। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था सीएम हाउस के सामने धरना देने का। लेकिन सरकार की पुलिस और अधिकारी तो धरना देने के पहले ही घर पर रोकने आ गए हैं। ये ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि अगली बार 15 सीट से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी।

भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष से मिले

शाम को ननकीराम भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव से मिलकर अपनी बात रखी। अध्यक्ष ने उनकी सीएम साय से फोन पर बताई कराई। सीएम ने कंवर को आश्वासन दिया है कि कोरबा कलेक्टर की शिकायत की गंभीरता जांच की जाएगी।

आदिवासियों की आवाज दबा रही भाजपा

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा- ‘वाह! अमित शाह जी! वाह’ जिस वक्त देश के गृहमंत्री बस्तर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त वरिष्ठ आदिवासी भाजपा नेता व पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को रायपुर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यह दिखाता है कि भाजपा आदिवासियों की आवाज़ को दबाना चाहती है, चाहे वह फिर भाजपा के अंदर से ही क्यों न उठे।

2500 गायों की भूख प्यास से हो चुकी मौत, कांग्रेस MLA ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना… जानें क्या कहा?
जांजगीर चंपा
कांग्रेस ने प्रेसवार्ता कर दी पूरी जानकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग पर भड़के ननकीराम कंवर, बोले- 'भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहेंगे… CM के आश्वासन पर माने

रायपुर

छत्तीसगढ़

193 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल का निर्माण जारी, एक ही छत के नीचे मिलेंगे 33 राज्यों के स्थानीय उत्पाद, मिलेगी ये सुविधा

राजधानी में बन रहा पीएम एकता मॉल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस

Sunday Guest Editor: माइनिंग में चली गई ‘रोशनी’, कलाराम ने खेलो इंडिया में जीता गोल्ड, रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस(photo-patrika)
रायपुर

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में पूर्व CM बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त, देखें लिस्ट

Bhupesh Baghel, cg news
रायपुर

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस सीमा बढ़ी, अब 50,000 रुपए से ऊपर कटेगा… जानें कब लागू होगा नया नियम

प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस (फोटो सोर्स- Shutterstock)
रायपुर

सरकार में भी रावण है… भाजपा विधायक के बयान से गरमाई राजनीती, पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने कहा- एकदम सही…

भाजपा विधायक रेणुका की बढ़ सकती हैं मुश्किलें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनीति
