कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग पर भड़के ननकीराम कंवर, बोले- ‘भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहेंगे… CM के आश्वासन पर माने

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर हाउस अरेस्ट (फोटो सोर्स-- पत्रिका)
Chhattisgarh News: पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर मुख्यमंत्री निवास के बाहर कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर धरना देने कोरबा से रायपुर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गहोई भवन में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार, सुबह से गहोई भवन के सामने ही पुलिस के अधिकारी और एसडीएम पहुंच गए थे। जहां भवन के मेन गेट पर ही एसडीएम की मौजूदगी में पुलिस ने ताला जड़ दिया था। अंदर ननकी राम कंवर उनके पीएसओ और उनके समर्थक मौजूद थे। उनके समर्थकों ने एसडीएम को ताला खोलने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने ताला ही नहीं खुलवाया। इसके बावजूद वे वे गेट कूदकर निकलने की कोशिश करते रहे।
बताया जाता है कि ननकीराम कंवर को मनाने के लिए उनके कुछ समर्थक भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी गहोई भवन पहुंचे थे। उनके बेटे संदीप कंवर ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। दिनभर ननकीराम कंवर गहोई भवन में ही हाउस ऑफ अरेस्ट रहे। बता दें कि ननकी राम ने कोरबा कलेक्टर पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। कलेक्टर को नहीं हटाने पर 4 अक्टूबर को धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। इससे पहले वे दो बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं।
ननकी राम कंवर ने गेट के अंदर से ही प्लास्टिक की कुर्सी पर खड़े होकर मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि बात हमारी-तुम्हारी सरकार की नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहेंगे। सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर धरना भी देंगे।
उन्होंने कहा कि कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए दो-दो बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के बावजूद नहीं हटाया गया। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था सीएम हाउस के सामने धरना देने का। लेकिन सरकार की पुलिस और अधिकारी तो धरना देने के पहले ही घर पर रोकने आ गए हैं। ये ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि अगली बार 15 सीट से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी।
शाम को ननकीराम भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव से मिलकर अपनी बात रखी। अध्यक्ष ने उनकी सीएम साय से फोन पर बताई कराई। सीएम ने कंवर को आश्वासन दिया है कि कोरबा कलेक्टर की शिकायत की गंभीरता जांच की जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा- ‘वाह! अमित शाह जी! वाह’ जिस वक्त देश के गृहमंत्री बस्तर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त वरिष्ठ आदिवासी भाजपा नेता व पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर को रायपुर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यह दिखाता है कि भाजपा आदिवासियों की आवाज़ को दबाना चाहती है, चाहे वह फिर भाजपा के अंदर से ही क्यों न उठे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग