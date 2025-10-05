कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग पर भड़के ननकीराम कंवर, बोले- ‘भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बोलते रहेंगे… CM के आश्वासन पर माने

उन्होंने कहा कि कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए दो-दो बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के बावजूद नहीं हटाया गया। तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था सीएम हाउस के सामने धरना देने का। लेकिन सरकार की पुलिस और अधिकारी तो धरना देने के पहले ही घर पर रोकने आ गए हैं। ये ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि अगली बार 15 सीट से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी।