IT Raid: लोहा कारोबारियों पर IT का बड़ा एक्शन! 500 करोड़ की बोगस बिलिंग का खुलासा

लोहा कारोबारियों पर IT का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)
IT Raid: आयकर विभाग को लोहा कारोबारियों के 45 ठिकानों में तलाशी के दौरान 500 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग करने के दस्तावेज मिले हैं। कारोबारी अधिकांश काम कैश और कच्चे में करते थे। बरामद किए गए दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही कारोबारियों से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है।
यह कार्रवाई तीसरे दिन शनिवार को कारोबारियों के सभी ठिकानों में चल रही है। इस समय आयकर विभाग की टीम तलाशी के दौरान बरामद 7 करोड़ कैश, 7 किलो सोना-चांदी की ज्वेलरी की जांच कर रही है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य और रकम का हिसाब मांगा गया है।
वहीं अलग-अलग बैंकों के 18 लॉकर को सील कर दिया गया है। इसे कारोबारियों की उपस्थिति में खोलने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि तलाशी के दौरान लगातार कारोबारियों के ठिकानों से कच्चे-पक्के में लेनदेन और बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले रहे हैं। आयकर अफसर की टीम कारोबारियों के यहां से मिले बोगस बिलिंग की जांच में जुटे हुए हैं।
IT Raid: कारोबारियों के कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच करने मुंबई और कोलकाता से 15 सदस्यीय साइबर एक्सपर्ट की टीम को बुलवाया गया है। वह डिलीट डेटा रिकवर करने के साथ ही लेन-देन की बैकअप फाइल अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर रही है।
बताया जाता है कि कारोबारी ने क्लाउड लिंक्ड खातों की क्लोनिग कर रखा था। इसके निकाले गए डेटा की जांच की जाएगी, ताकि छिपे हुए लेनदेन, सर्कुलर बिलिंग पैटर्न और संबंधित पक्ष के धन प्रवाह की पहचान की जा सके। इसके आधार पर टैक्स चोरी की गणना कर रिकवरी नोटिस को जारी किया जाएगा।
