IT Raid: लोहा कारोबारियों पर IT का बड़ा एक्शन! 500 करोड़ की बोगस बिलिंग का खुलासा

वहीं अलग-अलग बैंकों के 18 लॉकर को सील कर दिया गया है। इसे कारोबारियों की उपस्थिति में खोलने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि तलाशी के दौरान लगातार कारोबारियों के ठिकानों से कच्चे-पक्के में लेनदेन और बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले रहे हैं। आयकर अफसर की टीम कारोबारियों के यहां से मिले बोगस बिलिंग की जांच में जुटे हुए हैं।