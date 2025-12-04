4 दिसंबर 2025,

रायपुर

IT Raid: लोहा कारोबारियों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापा! मचा हड़कंप, खंगाले जा रहे दस्तावेज

IT Raid: गुरुवार सुबह आयकर विभाग ने लोहा कारोबारियों और उनसे जुड़े जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ बड़ी दबिश दी। जानकारी के अनुसार 2 से 3 प्रमुख कारोबारियों के घर, ऑफिस और प्लांट समेत कुल 40 से 50 ठिकानों पर आयकर की टीमों ने छापेमारी शुरू की है।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

Breaking ( Patrika File Photo )

IT Raid: छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोहा कारोबार से जुड़े 2 से 3 प्रमुख कारोबारियों के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारकर विभाग ने भारी हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में कारोबारियों के घर, ऑफिस और प्लांट शामिल हैं। अचानक हुई रेड से पूरे कारोबारी वर्ग में हड़कंप का माहौल है।

सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने ओम स्पंज के मालिक अरविंद और अमर अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की है। दोनों पर आय के स्रोत छिपाने और कर चोरी के लिए संदिग्ध लेन-देन करने के आरोप हैं। इनके अलावा उनसे जुड़े जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है।

IT Raid: 100 से ज्यादा CRPF जवान शामिल

इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ 100 से ज्यादा CRPF जवान शामिल किए गए हैं, जिससे यह मामला और ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। जांच टीम दस्तावेज़ों, डिजिटल रिकॉर्ड और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े सबूतों की पड़ताल कर रही है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई फिलहाल जारी है। खबर अपडेट की जा रही है…

04 Dec 2025 11:52 am

04 Dec 2025 11:51 am

