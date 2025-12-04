IT Raid: लोहा कारोबारियों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापा! मचा हड़कंप, खंगाले जा रहे दस्तावेज

Breaking ( Patrika File Photo )
IT Raid: छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोहा कारोबार से जुड़े 2 से 3 प्रमुख कारोबारियों के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारकर विभाग ने भारी हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में कारोबारियों के घर, ऑफिस और प्लांट शामिल हैं। अचानक हुई रेड से पूरे कारोबारी वर्ग में हड़कंप का माहौल है।
सूत्रों के मुताबिक, विभाग ने ओम स्पंज के मालिक अरविंद और अमर अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी की है। दोनों पर आय के स्रोत छिपाने और कर चोरी के लिए संदिग्ध लेन-देन करने के आरोप हैं। इनके अलावा उनसे जुड़े जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है।
इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ 100 से ज्यादा CRPF जवान शामिल किए गए हैं, जिससे यह मामला और ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। जांच टीम दस्तावेज़ों, डिजिटल रिकॉर्ड और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े सबूतों की पड़ताल कर रही है। आयकर विभाग की यह कार्रवाई फिलहाल जारी है। खबर अपडेट की जा रही है…
