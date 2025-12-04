IT Raid: लोहा कारोबारियों के 40 ठिकानों पर एक साथ छापा! मचा हड़कंप, खंगाले जा रहे दस्तावेज

IT Raid: छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोहा कारोबार से जुड़े 2 से 3 प्रमुख कारोबारियों के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारकर विभाग ने भारी हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में कारोबारियों के घर, ऑफिस और प्लांट शामिल हैं। अचानक हुई रेड से पूरे कारोबारी वर्ग में हड़कंप का माहौल है।