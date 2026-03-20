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रायपुर

छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, कुछ इलाकों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Chhattisgarh weather update: मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 20, 2026

छत्तीसगढ़ में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी (photo source- Patrika)

Chhattisgarh weather update: छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के असर से प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया है। रायपुर समेत कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 2 से 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है।

Chhattisgarh weather update: मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित होने की संभावना

इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। इस बदलाव से जहां एक ओर लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर अचानक खराब हुए मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित होने की संभावना भी है।

मौसम में और उतार-चढ़ाव की संभावना

खासकर किसानों को फसलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और तेज हवा या बिजली गिरने की आशंका के समय सुरक्षित जगहों पर रहें। आने वाले दिनों में मौसम में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Chhattisgarh weather update: जलवायु परिवर्तन

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ जब चक्रवाती परिसंचरण के साथ सक्रिय होता है, तब इसका प्रभाव और ज्यादा व्यापक हो जाता है। इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ मौसम बदलता है और तेज आंधी, बिजली गिरने तथा बारिश की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण भी मौसम की अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे ऐसे बदलाव पहले की तुलना में ज्यादा तीव्र और अचानक हो रहे हैं। इसी वजह से मौसम विभाग समय-समय पर अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह देता है, ताकि जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।

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Published on:

20 Mar 2026 08:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, कुछ इलाकों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

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