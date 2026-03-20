छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, कुछ इलाकों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। इस बदलाव से जहां एक ओर लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर अचानक खराब हुए मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित होने की संभावना भी है।