Raipur Literature Festival: रायपुर साहित्य उत्सव में नि:शुल्क बस सेवा, 23-25 जनवरी तक 6 प्रमुख रूट तय

रायपुर साहित्य उत्सव में चलेंगी नि:शुल्क बसें (photo source- Patrika)
Raipur Literature Festival: रायपुर साहित्य उत्सव के दौरान आम नागरिकों, साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में नि:शुल्क बस सेवा संचालित की जाएगी। नवा रायपुर में होने वाला यह उत्सव तीन दिन चलेगा।
नि:शुल्क बस सेवा 23, 24 और 25 जनवरी तीन दिनों चलेगी। इससे आमजन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रायपुर साहित्य उत्सव में शामिल हो सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 15 बसें इस नि:शुल्क सेवा के अंतर्गत चलाई जाएंगी। ये बसें उत्सव स्थल तक आने और लौटने दोनों दिशाओं में संचालित होंगी, ताकि दर्शकों को कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी किसी प्रकार की असुविधा न हो।
शहर के अधिकतम क्षेत्रों को इस सुविधा से जोडऩे के लिए बस संचालन के लिए कुल 6 प्रमुख रूट तय किए गए हैं। इन रूट्स के माध्यम से रायपुर के विभिन्न हिस्सों से लोगों को उत्सव स्थल तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। सभी बसें पुराने रायपुर क्षेत्र से पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर स्थित रायपुर साहित्य उत्सव स्थल तक संचालित की जाएंगी।
Raipur Literature Festival: इससे न केवल शहर में साहित्य उत्सव का माहौल बनेगा, बल्कि नागरिकों में आयोजन को लेकर जागरुकता भी बढ़ेगी और पूरे रायपुर में उत्सव की पहचान और प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बसों की विस्तृत समयसारणी शीघ्र जारी की जाएगी, ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा की योजना बना सकें।
