Raipur Literature Festival: रायपुर साहित्य उत्सव में नि:शुल्क बस सेवा, 23-25 जनवरी तक 6 प्रमुख रूट तय

नि:शुल्क बस सेवा 23, 24 और 25 जनवरी तीन दिनों चलेगी। इससे आमजन बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रायपुर साहित्य उत्सव में शामिल हो सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 15 बसें इस नि:शुल्क सेवा के अंतर्गत चलाई जाएंगी। ये बसें उत्सव स्थल तक आने और लौटने दोनों दिशाओं में संचालित होंगी, ताकि दर्शकों को कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी किसी प्रकार की असुविधा न हो।