CG News: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग, इस तारीख तक आवेदन की अंतिम तिथि

पात्रता की प्रमुख शर्तें आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाणपत्र धारक हो। आवेदक की आयु न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष हो (आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में)। अभ्यर्थी संबंधित परीक्षाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) रखता हो। शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता/पालक की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। जिसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 22 जनवरी 2026 कर दिया गया है।

