रायपुर

CG News: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग, इस तारीख तक आवेदन की अंतिम तिथि

चयनित विद्यार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी। योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 15, 2026

CG News: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग, इस तारीख तक आवेदन की अंतिम तिथि

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगा निःशुल्क कोचिंग सुविधा (Photo CG DPR)

CG News: राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत रायपुर जिला मुख्यालय स्थित अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में निशुल्क कोचिंग के लिए अंतिम तिथि 22 जनवरी है। इसमें बैंकिंग, रेलवे, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एवं छत्तीसगढ़ व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी निशुल्क कराई जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 30, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। साथ ही वर्गवार 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। चयनित विद्यार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी। योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा।

पात्रता की यें प्रमुख शर्तें

पात्रता की प्रमुख शर्तें आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाणपत्र धारक हो। आवेदक की आयु न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष हो (आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में)। अभ्यर्थी संबंधित परीक्षाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) रखता हो। शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी या उसके माता-पिता/पालक की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। जिसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 22 जनवरी 2026 कर दिया गया है।
यहां कर सकते हैं जमा

इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक अभिलेखों स्नातक/स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ कार्यालयीन समय में अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर (पुराना कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति विकास/डॉ. अंबेडकर छात्रावास भवन) और कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कलेक्टर परिसर रायपुर, कक्ष क्रमांक-40 में आवेदन जमा कर सकते हैं।

