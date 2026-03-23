Cyber Fraud: दोस्त ही बना ठग, एसीबी-ईओडब्ल्यू के नाम पर ब्लैकमेल कर वसूल लिया 9 लाख 50 हजार…

इसकी जानकारी उसने अपने दोस्त धर्मेंद्र चौहान को दी। धर्मेंद्र ने मदद के बहाने अपनी प्रेमिका के मोबाइल नंबर से देवलाल को डराने-धमकाने लगा। 10 लाख की मांग करने लगा। एसीबी अधिकारी बनकर उसे मामला खत्म करवाने का आश्वासन दिया। उसके झांसे में आकर पीडि़त ने धर्मेंद्र 9 लाख 50 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद भी उससे रकम की मांग की जा रही थी। इसकी शिकायत पीडि़त ने राखी थाने में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। रविवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।