रायपुर

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गणपति को 51 किलो लड्डुओं का भोग, भव्य आयोजन में उमड़े श्रद्धालु

Ganesh Chaturthi 2025: बुढ़ापारा स्थित गणेश शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को एक प्रयास संस्था द्वारा विशेष भोग अर्पित किया गया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 06, 2025

गणेश मंदिर में 51 किलो लड्डुओं का भोग (Photo source- Patrika)
गणेश मंदिर में 51 किलो लड्डुओं का भोग (Photo source- Patrika)

Ganesh Chaturthi 2025: त्रिलोचन मानिकपुरी/राजधानी रायपुर के बुढ़ापारा स्थित गणेश शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बुधवार को एक प्रयास संस्था द्वारा विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणपति बप्पा को 51 किलो लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। भोग अर्पण के बाद पूरे श्रद्धाभाव से भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

संस्था के पदाधिकारियों और उपस्थित भक्तों ने बताया कि लड्डुओं का यह भोग सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि समाज में आपसी सद्भाव, आस्था और सामूहिकता का संदेश भी देता है। कार्यक्रम के दौरान आरती और भजन-कीर्तन से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। भोग के बाद श्रद्धालुओं के बीच लड्डुओं का प्रसाद वितरित किया गया।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गणपति बप्पा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की।
संस्था के अध्यक्ष सत्तू सिंह ने कहा कि यह परंपरा संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से निभाई जा रही है। हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर यह आयोजन पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ किया जाता है, ताकि समाज में धार्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके।

Ganesh Chaturthi 2025: इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इनमें पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, सन्नी अग्रवाल, संजय सोनी, पार्षद आकाश तिवारी, अमितेश भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। सभी ने मिलकर गणपति बप्पा के दरबार में आरती की और आशीर्वाद प्राप्त किया।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गणपति को 51 किलो लड्डुओं का भोग, भव्य आयोजन में उमड़े श्रद्धालु

