Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गणपति को 51 किलो लड्डुओं का भोग, भव्य आयोजन में उमड़े श्रद्धालु

कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गणपति बप्पा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की।

संस्था के अध्यक्ष सत्तू सिंह ने कहा कि यह परंपरा संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से निभाई जा रही है। हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर यह आयोजन पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ किया जाता है, ताकि समाज में धार्मिक उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके।