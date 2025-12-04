छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत…

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत...(photo-patrika)
CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा को बुधवार को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई। अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना का लाभ इस माह से प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 18 नवंबर को की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई बैठक में कुल चार अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनमें बिजली बिल हाफ योजना प्रमुख रहा। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी और बिजली खर्च का आर्थिक बोझ कम होगा। महानदी भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ऊर्जा राहत से जुड़ा संशोधन सबसे अहम रहा।
मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, 1 दिसंबर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी। इससे लगभग 42 लाख उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
इसके अलावा, 200 से 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। इस श्रेणी में आने वाले लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने का अनुमान है। यह निर्णय बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करने के साथ ही राज्य सरकार की जनहितकारी प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है।
एक अगस्त 2025 को राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की 400 यूनिट सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस निर्णय के बाद लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग दोगुने हो गए, जिससे पूरे प्रदेश में नाराज़गी और विरोध बढ़ने लगा।
बढ़ते असंतोष को देखते हुए सरकार ने समीक्षा की और नागरिकों को राहत देने की दिशा में कदम उठाते हुए 18 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन घोषणा की कि अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू की जाएगी।
