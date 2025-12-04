छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक मिलेगी 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत…

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई बैठक में कुल चार अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनमें बिजली बिल हाफ योजना प्रमुख रहा। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी और बिजली खर्च का आर्थिक बोझ कम होगा। महानदी भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ऊर्जा राहत से जुड़ा संशोधन सबसे अहम रहा।