CG News: एम्स में जल्द ही हार्ट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

CG News: एम्स में जल्द ही हार्ट व बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। इसके लिए विशेष यूनिट तैयार की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, हार्ट ट्रांसप्लांट काफी रेयर केस होता और प्रदेश ही नहीं, देशभर में भी सालभर एक केस हो जाए तो बड़ी बात है। लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट की जरूरत है, जिस पर एम्स को काम करने की जरूरत है। बीएमटी होने से सिकलसेल, ब्लड कैंसर व थैलेसीमिया के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में केवल दो निजी कैंसर अस्पताल में ये सुविधाएं मिल रही हैं।