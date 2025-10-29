CG News: एम्स में जल्द ही हार्ट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

CG News: एम्स में जल्द ही हार्ट व बोन मेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी। इसके लिए विशेष यूनिट तैयार की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, हार्ट ट्रांसप्लांट काफी रेयर केस होता और प्रदेश ही नहीं, देशभर में भी सालभर एक केस हो जाए तो बड़ी बात है। लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट की जरूरत है, जिस पर एम्स को काम करने की जरूरत है। बीएमटी होने से सिकलसेल, ब्लड कैंसर व थैलेसीमिया के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में केवल दो निजी कैंसर अस्पताल में ये सुविधाएं मिल रही हैं।
एम्स में भारत में अंगदान और ज़ीनो ट्रांसप्लांटेशन बढ़ाने के उपाय पर गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। नई दिल्ली एस में नेफ्रोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. दीपांकर भौमिक ने कहा कि भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, किंतु मृतक अंगदाता दर विश्व में सबसे कम है। भारत में लगभग 0.5 प्रति मिलियन जनसंया जबकि स्पेन में यह 48 प्रति मिलियन और अमरीका में उससे भी अधिक है। भारत अंग प्रत्यारोपण में तीसरे स्थान पर है, परंतु अधिकांश दाता जीवित व्यक्ति हैं।
उन्होंने जनजागरुकता, मीडिया के माध्यम से प्रचार और स्कूल-कॉलेजों में शिक्षा के ज़रिए मृतक अंगदान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने अस्पताल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, ब्रेन डेथ की घोषणा पर प्रशिक्षण व शोक परामर्श की व्यवस्था की जरूरत पर बल दिया। डॉ. भौमिक ने बताया कि 2024 में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किए गए पहले सफल सूअर-से-मनुष्य गुर्दा प्रत्यारोपण ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।
कार्यकारी निदेशक लेटिनेंट जनरल (डॉ.) अशोक जिंदल ने बताया कि संस्थान ने अब तक 68 गुर्दा प्रत्यारोपण और 91 नेत्र कॉर्नियल प्रत्यारोपण किया है। हाल ही में एक विशेष किडनी ट्रांसप्लांट वार्ड का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने हार्ट व बोन मेरो ट्रांसप्लांट की दिशा में विशेष यूनिट निर्माण की बात भी कही।
