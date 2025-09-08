CG Drugs: हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट! VIP लिस्ट आते ही धीमी पड़ी कार्रवाई, सवालों के घेरे में पुलिस…

इस हाईप्रोफाइल ड्रग्स रैकेट से महादेव सट्टा ऐप से जुड़े कई लोगों के संबंध हैं। नव्या दुबई भी जा चुकी है। उसके साथ कुछ और लोग दुबई गए थे। उस समय महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल व अन्य भी दुबई में ही थे। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप के प्रमुख का विधानसभा इलाके में क्लब है। इसमें अक्सर ड्रग्स पार्टियां होती थीं। इसमें आरोपी युवतियां भी शामिल होती थी। इस दौरान सट्टे से जुड़े लोग भी इसमें शामिल होते थे।