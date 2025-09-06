CG News: आज से सीटी स्कैन मशीन की मिलेगी सुविधा, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे लोकार्पण

CG News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 6 सितम्बर को शाम 4 बजे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण करेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापना के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद संतोष पाण्डेय, महापौर मधुसूदन यादव, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सचिन बघेल, अध्यक्ष सीजीएमएससी दीपक मस्के, अध्यक्ष पर्यटन मंडल नीलू शर्मा, अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल योगेश दत्त मिश्रा, अध्यक्ष जिला पंचायत किरण वैष्णव, पूर्व विधायक रामजी भारती, रमेश पटेल, गीता साहू, पद्मश्री पुखराज बाफना, पार्षद कुलेश्वर ध्रुव मौजूद रहेंगे।