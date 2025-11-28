दोस्ती से हनी ट्रैप का खेल… ब्लैकमेलिंग पर खत्म! होटल–पब में शूट होते थे अश्लील Video, जानें Tomar भाइयों की नई करतूत…

जांच में खुलासा हुआ है कि वीरेंद्र और रोहित तोमर सिर्फ जबरन वसूली तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे एक सुनियोजित हनी ट्रैप रैकेट भी चला रहे थे। गिरोह पहले कारोबारियों को निशाने पर लेता, उनसे दोस्ती बढ़ाता, फिर उन्हें बार–पब की पार्टियों में ले जाकर नशे की आदत डालता था। इसके बाद लड़कियों के साथ संदिग्ध स्थिति में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू की जाती थी।