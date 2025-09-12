Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

बीच सड़क पर गुंडागर्दी! युवकों के दो गुटों में लाठी-डंडों से मारपीट, गणेश विसर्जन में भी हुआ विवाद

CG News: रायपुर में डीडी नगर इलाके में बीच सड़क पर युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। लाठी-डंडे से एक-दूसरे पर हमला किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 12, 2025

बीच सड़क पर गुंडागर्दी! युवकों के दो गुटों में लाठी-डंडों से मारपीट, गणेश विसर्जन में भी हुआ विवाद(photo-patrika)
बीच सड़क पर गुंडागर्दी! युवकों के दो गुटों में लाठी-डंडों से मारपीट, गणेश विसर्जन में भी हुआ विवाद(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीडी नगर इलाके में बीच सड़क पर युवकों ने जमकर गुंडागर्दी की। युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। लाठी-डंडे से एक-दूसरे पर हमला किया। गाली-गलौज करते हुए जानलेवा हमला करते रहे। पुलिस के मुताबिक पूरी घटना मैत्री नगर की है।

CG News: बीच सड़क पर गुंडागर्दी

बुधवार की रात करीब 9 बजे कार सवार युवक पहुंचे। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसके बाद हॉकी, लाठी-डंडा निकालकर जमकर मारपीट करने लगे। फिलहाल किसी ने थाने में शिकायत नहीं की है। मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तब पुलिस को जानकारी हुई।

इसी तरह गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रतिमा टूटने से गणेश समिति वाले नाराज हो गए। इससे आक्रोशित लोगों ने क्रेन ऑपरेटर से मारपीट की। उसकी जमकर पिटाई की। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल उसने भी थाने में शिकायत नहीं की है। घटना के बाद डीडी नगर इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए।

Published on:

12 Sept 2025 10:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बीच सड़क पर गुंडागर्दी! युवकों के दो गुटों में लाठी-डंडों से मारपीट, गणेश विसर्जन में भी हुआ विवाद

