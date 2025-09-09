गणेश विसर्जन में खूनी खेल, ताबड़तोड़ चले चाकू, युवक की दर्दनाक मौत

दोनाें रातभर झांकी व विसर्जन यात्रा के दौरान नाचते रहे। दोनों के नशे में होने के चलते सुबह किसी बात को लेकर विवाद बाद मारपीट और घातक प्रहार का रूप ले लिया। आरोपी ने दीपक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आसपास के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही दीपक लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। नाच रहे युवकों ने आनन-फानन में दीपक को सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रातभर शानदार कार्यक्रम व चप्पे-चप्पे पर तैनात जवानाें की मेहनत पर सुबह उत्पाती युवाओं ने पानी फेर दिया।