गणेश विसर्जन में खूनी खेल, ताबड़तोड़ चले चाकू, युवक की दर्दनाक मौत

Crime News: गणेश विसर्जन के उत्साह और उमंग के बीच खूनी वारदात हुई है। खैरागढ़ में गणेशेात्सव समितियों की झांकी में के दौरान दो युवक में विवाद हो गया। ( Crime News ) यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के बाद चाकूबाजी में उतर आए। हमले में एक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि नशे में रातभर नाच कूद के बाद अल सुबह हुई कहासुनी के बीच दो युवकों के बीच मारपीट और चाकूबाजी के चलते एक युवक की हत्या हो गई।
चाकू मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गणेशोत्सव का उत्साह सोमवार सुबह फीका पड़ गया। घटना मुय मार्ग में झांकी और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन यात्रा के दौरान सांस्कृतिक भवन के पास घटित हुई। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन यात्रा के दौरान दाउचौरा वार्ड निवासी युवक दीपक यादव 21 वर्ष और आरोपी श्याम सारथी के बीच नाचने को लेकर विवाद हो गया।
दोनाें रातभर झांकी व विसर्जन यात्रा के दौरान नाचते रहे। दोनों के नशे में होने के चलते सुबह किसी बात को लेकर विवाद बाद मारपीट और घातक प्रहार का रूप ले लिया। आरोपी ने दीपक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आसपास के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही दीपक लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। नाच रहे युवकों ने आनन-फानन में दीपक को सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रातभर शानदार कार्यक्रम व चप्पे-चप्पे पर तैनात जवानाें की मेहनत पर सुबह उत्पाती युवाओं ने पानी फेर दिया।