बिजली बिल में होगी भारी बचत! पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जानें PM सूर्यघर योजना के फायदे…

इस योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा 6 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान किस्तों में 10 वर्ष के लिए ऋण की सुविधा दी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक उपभोक्ता नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। सौर प्लांट स्थापना के लिए वेंडर का चयन उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं।