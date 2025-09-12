Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

बिजली बिल में होगी भारी बचत! पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जानें PM सूर्यघर योजना के फायदे…

CG Electricity News: रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को सर्किट हाउस परिसर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 12, 2025

बिजली बिल में होगी भारी बचत! पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जानें PM सूर्यघर योजना के फायदे...(photo-patrika)
बिजली बिल में होगी भारी बचत! पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जानें PM सूर्यघर योजना के फायदे...(photo-patrika)

CG Electricity News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को सर्किट हाउस परिसर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के शहरों और गांवों में भ्रमण कर लोगों को योजना की जानकारी देगा और इसके लाभों से अवगत कराएगा। चौधरी ने कहा, यह योजना उपभोक्ताओं को बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा दाता बनने का अवसर प्रदान करती है।

इस योजना से न केवल उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी बचत होगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 1 से 3 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर हर महीने 100 से 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel, जानें बचत और कमाई के तरीके…
Patrika Special News
मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel(photo-patrika)

CG Electricity News: सरकार देती है सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 30 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 15 हजार की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह 2 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 60 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार की सब्सिडी और 3 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 78 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार की सब्सिडी मिलती है।

ऋण की सुविधा भी

इस योजना के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को बैंक द्वारा 6 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान किस्तों में 10 वर्ष के लिए ऋण की सुविधा दी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता, पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक उपभोक्ता नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। सौर प्लांट स्थापना के लिए वेंडर का चयन उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 08:41 am

Published on:

12 Sept 2025 08:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बिजली बिल में होगी भारी बचत! पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, जानें PM सूर्यघर योजना के फायदे…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.