मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel, जानें बचत और कमाई के तरीके…

जिसको सौर ऊर्जा से मुफ्त में बिजली मिल रही है। पीएम घर मुफ्त सूर्य योजना के तहत बिजली विभाग को सोलर पैनल लगाने के लिए लक्ष्य मिला हुआ है। इसके तहत जिले में बिजली विभाग द्वारा लगातार शिविर लगाकर योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिले में अब तक 800 आवेदन आ चुके है। आवेदन की प्रक्रिया होने के साथ ही संबंधित वेंडर द्वारा सोलर पैनल लगाया जा रहा है। अब तक जिले मेें 145 घरों में योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जा चुका है। जिले में 1000 का लक्ष्य मिला हुआ है।