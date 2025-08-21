मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel, जानें बचत और कमाई के तरीके…

Solar Energy Day: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के जिलेवासी अब बिजली की भारी बचत व आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए पीएम सूर्य मुफ्त योजना के तहत आवेदन कर मकान में सोलर पैनल लगाना होगा। इसमें बिजली की बचत के साथ आप विभाग को बिजली बेच भी सकेेंगे। इसके तहत जिले में 1 हजार का लक्ष्य मिला हुआ है। अब तक 800 लोगों का आवेदन भी आ चुका है। साथ ही अब 145 लोग अपने मकानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगवा भी चुके है।
जिसको सौर ऊर्जा से मुफ्त में बिजली मिल रही है। पीएम घर मुफ्त सूर्य योजना के तहत बिजली विभाग को सोलर पैनल लगाने के लिए लक्ष्य मिला हुआ है। इसके तहत जिले में बिजली विभाग द्वारा लगातार शिविर लगाकर योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिले में अब तक 800 आवेदन आ चुके है। आवेदन की प्रक्रिया होने के साथ ही संबंधित वेंडर द्वारा सोलर पैनल लगाया जा रहा है। अब तक जिले मेें 145 घरों में योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जा चुका है। जिले में 1000 का लक्ष्य मिला हुआ है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। जिससे घर बैठे उपभोक्ता इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इसे लगाने के लिए लोन की सुविधा भी दी जा रही है। जिससे उपभोक्ता इसका लाभ सब्सिडी के तौर में ले सकता है। अगर घर में सोलर पैनल लगते ही बिजली की भारी बचत होगी। साथ ही बिजली को विभाग को बेच सकेंगे। आय में भी वृद्धि होगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत शहर की बात करें तो अब तक ४० लोग रूफटॉप सोलर पैनल लगवा चुके हैं।
बिजली विभाग द्वारा लोगों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक संख्या में सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ता अपने आवश्यकता अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते है। साथ ही मासिक बिजली बिल नहीं देना होगा।
केन्द्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के नेशनल पोर्टल लॉच किया है। इसके लिए आप बेससाइट पीए सूर्य घर डॉट जी ओव्हीडॉटइन पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसमें आपको अपने बिजली कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर, नाम, पता राज्य और कितनी क्षमता का प्लांट लगाना जानकारियां भरनी होगी। उसी के अनुसार यहा सोलर पैनल लगेगा और सब्सिडी मिल पाएगी।
सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोडूस की जा सकती है।
सोलर पैनल की लाइफ 25 साल होती है, मरम्मत या मेंटनेंस की जरूरत नहीं पड़ती
प्रदूषण नहीं होता, ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है, पर्यावरण संरक्षण होता है।
सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं, छत पर लगवा सकते है।
सरकार सब्सिडी देती है।
1 किवॉट 6 हजार2 45 हजार 17 हजार
2किवॉट 1.22 लाख 90 हजार 32 हजार
3 किलोवॉट 1.90 लाख 1.08 लाख 82 हजार
सीएसपीडीसीएल अधीक्षण अभियंता अमर चौधरी ने कहा की ऑनलाइन आवेदन व जरूरी दस्तावेज देने के बाद से घरों में सिस्टम इंस्टाल किया जा रहा है। जिले में अब तक 145 घरों में लगाया जा चुका है। इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। साथ ही बिजली की बहुत बचत होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लाया गया है।