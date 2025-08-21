Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel, जानें बचत और कमाई के तरीके…

Solar Energy Day 2025: पीएम सूर्य मुफ्त योजना के तहत आवेदन कर मकान में सोलर पैनल लगाना होगा। इसमें बिजली की बचत के साथ आप विभाग को बिजली बेच भी सकेेंगे।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2025

मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel(photo-patrika)
मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel(photo-patrika)

Solar Energy Day: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के जिलेवासी अब बिजली की भारी बचत व आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए पीएम सूर्य मुफ्त योजना के तहत आवेदन कर मकान में सोलर पैनल लगाना होगा। इसमें बिजली की बचत के साथ आप विभाग को बिजली बेच भी सकेेंगे। इसके तहत जिले में 1 हजार का लक्ष्य मिला हुआ है। अब तक 800 लोगों का आवेदन भी आ चुका है। साथ ही अब 145 लोग अपने मकानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगवा भी चुके है।

Solar Energy Day: सूर्य की किरण से 1000 घर रोशन का लक्ष्य

जिसको सौर ऊर्जा से मुफ्त में बिजली मिल रही है। पीएम घर मुफ्त सूर्य योजना के तहत बिजली विभाग को सोलर पैनल लगाने के लिए लक्ष्य मिला हुआ है। इसके तहत जिले में बिजली विभाग द्वारा लगातार शिविर लगाकर योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिले में अब तक 800 आवेदन आ चुके है। आवेदन की प्रक्रिया होने के साथ ही संबंधित वेंडर द्वारा सोलर पैनल लगाया जा रहा है। अब तक जिले मेें 145 घरों में योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जा चुका है। जिले में 1000 का लक्ष्य मिला हुआ है।

CG News: छत्तीसगढ़ के योगेश का रिसर्च सफल, सोलर पैनल में 35% पॉवर हिट अब नहीं होगा वेस्ट, जानें कैसे
रायपुर
CG News, solar Pannal

भारी बचत के साथ बेच भी सकेंगे बिजली

इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। जिससे घर बैठे उपभोक्ता इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही इसे लगाने के लिए लोन की सुविधा भी दी जा रही है। जिससे उपभोक्ता इसका लाभ सब्सिडी के तौर में ले सकता है। अगर घर में सोलर पैनल लगते ही बिजली की भारी बचत होगी। साथ ही बिजली को विभाग को बेच सकेंगे। आय में भी वृद्धि होगी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत शहर की बात करें तो अब तक ४० लोग रूफटॉप सोलर पैनल लगवा चुके हैं।

योजना के तहत अब तक आए 800 आवेदन

बिजली विभाग द्वारा लोगों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत अधिक से अधिक संख्या में सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उपभोक्ता अपने आवश्यकता अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते है। साथ ही मासिक बिजली बिल नहीं देना होगा।

केन्द्र सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के नेशनल पोर्टल लॉच किया है। इसके लिए आप बेससाइट पीए सूर्य घर डॉट जी ओव्हीडॉटइन पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसमें आपको अपने बिजली कनेक्शन का कंज्यूमर नंबर, नाम, पता राज्य और कितनी क्षमता का प्लांट लगाना जानकारियां भरनी होगी। उसी के अनुसार यहा सोलर पैनल लगेगा और सब्सिडी मिल पाएगी।

घर में सोलर पैनल लगाने के फायदे

सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोडूस की जा सकती है।

सोलर पैनल की लाइफ 25 साल होती है, मरम्मत या मेंटनेंस की जरूरत नहीं पड़ती

प्रदूषण नहीं होता, ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है, पर्यावरण संरक्षण होता है।

सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं, छत पर लगवा सकते है।

सरकार सब्सिडी देती है।

क्षमता कुल लागत सब्सिडी उपभोक्ता का खर्च

1 किवॉट 6 हजार2 45 हजार 17 हजार

2किवॉट 1.22 लाख 90 हजार 32 हजार

3 किलोवॉट 1.90 लाख 1.08 लाख 82 हजार

सोलर सिस्टम की अनुमानित लागत और सब्सिडी

सीएसपीडीसीएल अधीक्षण अभियंता अमर चौधरी ने कहा की ऑनलाइन आवेदन व जरूरी दस्तावेज देने के बाद से घरों में सिस्टम इंस्टाल किया जा रहा है। जिले में अब तक 145 घरों में लगाया जा चुका है। इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है। साथ ही बिजली की बहुत बचत होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लाया गया है।

Special

Published on:

21 Aug 2025 02:18 pm

Hindi News / Patrika Special / मुफ्त बिजली और सब्सिडी! छत्तीसगढ़ के कई घरों में लग चुके Solar Panel, जानें बचत और कमाई के तरीके…

