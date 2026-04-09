Cyber Thug: दुष्कर्म में तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार किया हूं...छुड़ाने के लिए 1.60 लाख जमा कर दो, झांसा दे रहे हैं साइबर ठग

पुलिस के मुताबिक डीडी नगर सेक्टर-1 निवासी अपराजिता प्रताप सिंह को 4 अप्रैल को अज्ञात व्यक्ति ने वाट्सऐप कॉल किया। खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते हुए कहा कि दिल्ली में रहने वाले उनके बेटे को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे छुड़ाना चाहते हो, तो 1 लाख 60 हजार रुपए दे दो। यह सुनते ही बुजुर्ग घबरा गए। उन्होंने घटना को सही मान लिया। इसके बाद अपने आरोपी के बताए बैंक खाते में 80 हजार रुपए तत्काल जमा कर दिया। बाकी रकम बाद में देने का आश्वासन दिया।