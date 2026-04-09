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CG Cabinet Meeting: 15 अप्रैल को साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। साथ ही सोलर और बायोगैस परियोजनाओं के लिए अनुदान तय कर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 09, 2026

साय कैबिनेट की बैठक 15 अप्रैल को (photo source- Patrika)

साय कैबिनेट की बैठक 15 अप्रैल को (photo source- Patrika)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक पूर्वान्ह 11:30 बजे से मंत्रालय स्थित महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष एम-5/20 में शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

CG Cabinet Meeting: इन प्रस्तावों पर किया जाएगा विचार-विमर्श

सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए नए निर्णय ले सकती है। खास तौर पर जनहित से जुड़े विषय, विकास योजनाओं की प्रगति और आगामी नीतिगत फैसले बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचा विकास, ऊर्जा, रोजगार और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

इसके अलावा कुछ नए विधेयकों और संशोधन प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। मंत्रिपरिषद की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए निर्णयों का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों और आम नागरिकों पर पड़ने की उम्मीद है। सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे और अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर होता है विचार-विमर्श

छत्तीसगढ़ सरकार समय-समय पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित कर राज्य के प्रशासनिक, आर्थिक और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेती है। इन बैठकों में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जाती है, जिससे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। मंत्रिपरिषद की बैठकों में आमतौर पर कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचा विकास, ऊर्जा, कृषि, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श होता है।

CG Cabinet Meeting: शासन प्रणाली का एक अहम हिस्सा

इसके साथ ही राज्य की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाती है और आवश्यकतानुसार नई नीतियों या संशोधनों को स्वीकृति दी जाती है। इन बैठकों के माध्यम से सरकार न केवल प्रशासनिक निर्णय लेती है, बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास भी करती है। कैबिनेट के फैसलों का सीधा असर राज्य की नीतियों, योजनाओं और आम लोगों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए इन बैठकों को शासन प्रणाली का एक अहम हिस्सा माना जाता है।

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Updated on:

09 Apr 2026 05:00 pm

Published on:

09 Apr 2026 04:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet Meeting: 15 अप्रैल को साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

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