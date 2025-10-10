Patrika LogoSwitch to English

CG News: आईजी स्तर के अधिकारी को कमिश्नर सिस्टम की कमान, डीजीपी ने भेजा राज्य सरकार को प्रस्ताव

CG News: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम शुरू करने के लिए पूरा खाका तैयार करने के लिए एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में आठ अफसरों की टीम बनाई गई थी।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 10, 2025

CG News: आईजी स्तर के अधिकारी को कमिश्नर सिस्टम की कमान, डीजीपी ने भेजा राज्य सरकार को प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (Photo Patrika )

CG News: राज्य में प्रस्तावित कमिश्नर सिस्टम की कमान महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारी को मिलेगी। स्पेशल टीम की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुणदेव गौतम ने राज्य सरकार को भेज दिया है। इसमें सेटअप के साथ पदस्थापना, अतिरिक्त बल, उसकी व्यवस्था के लिए सुझाव, वाहन, संसाधन, भवन, अधिकार और दायरे के साथ ही आईजी स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दिए जाने का उल्लेख किया गया है।

बताया जाता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिसिंग में बदलाव कर नए सिस्टम को शुरू करने के लिए इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वह अध्यादेश जारी कर या नया अधिनियम बनाकर इस व्यवस्था को लागू करेंगे। बता दें कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम शुरू करने के लिए पूरा खाका तैयार करने के लिए एडीजी प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में आठ अफसरों की टीम बनाई गई थी। इसी रिपोर्ट को फाइनल करने के बाद राज्य सरकार के पास भेजा गया है।

माना जा रहा है कि राज्योत्सव के रजत जयंती महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसलिए रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट की शुरुआत 1 नवंबर से हो सकती है।

एसीपी-जेसीपी रैंक के अफसर भी होंगे तैनात

पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल कमिश्नर (एसीपी) और ज्वॉइंट कमिश्नर (जेसीपी) रैंक के अफसर भी पदस्थ किए जाएंगे। इन पदों पर डीआईजी और एसएसपी स्तर के अफसरों का चयन किया जाएगा। कमिश्नर सिस्टम में जिले को 4 जोन में बांटकर डिप्टी कमिश्नर (डीसीपी) की पोस्टिंग होगी। यह भी एसपी लेवल का पद है। खास बात ये है कि डीसीपी अपने इलाके में ला एंड ऑर्डर और क्राइम प्रिवेन्शन का काम करेंगे। आफिस वर्क कमिश्नरेट में ही होगा।

Updated on:

10 Oct 2025 01:23 pm

Published on:

10 Oct 2025 01:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: आईजी स्तर के अधिकारी को कमिश्नर सिस्टम की कमान, डीजीपी ने भेजा राज्य सरकार को प्रस्ताव

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: केवल डीसीआर पैनल लगाने पर ही मिलेगी सब्सिडी, जानें आवेदन करने का तरीका

CG News: केवल डीसीआर पैनल लगाने पर ही मिलेगी सब्सिडी, जानें आवेदन करने का तरीका
रायपुर

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति और नए केंद्र पर आज लगेगी मुहर

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, धान खरीदी की नीति और नए केंद्र पर आज लगेगी मुहर
रायपुर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उज्ज्वल होगा प्रदेश की बहनों का भविष्य – मुख्यमंत्री साय

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उज्ज्वल होगा प्रदेश की बहनों का भविष्य - मुख्यमंत्री साय
रायपुर

Crime News: एआई टूल से अश्लील रील बनाता था आईआईआईटी का छात्र, 32 छात्राएं बनीं शिकार, जानें पूरा मामला

Crime (Patrika.com)
क्राइम

CG Murder Case: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला, कई बार दे चुका था धमकियां

हत्या (File Photo)
रायपुर
