IMD Warning 20 August: मौसम का बदलेगा मिजाज! छत्तीसगढ़ के कई जिलों में होगी भारी बारिश, IMD का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

CG Weather Update: बस्तर संभाग में पिछले 24 घंटे से भारी से अतिभारी बारिश होने से नदी-नाले उफान पर है। इधर राजधानी में भी दोपहर पानी गिरने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त से बस्तर संभाग में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अगले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश नारायणपुर में 14 सेमी हुई।
बुधवार सुबह मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले तीन घंटे के भीतर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इनमें ऑरेंज अलर्ट वालें जिले हैं -उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, बिजली गिरने और तेज हवा (30-40KMPH) के साथ मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है।
वहीं बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली में मध्यम वर्षा की संभावना है। यहां यलो अलर्ट जारी किया गया है।
मुंबई में भारी बारिश के कारण ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। अनेक ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो वहीं, कुछ का मार्ग बदला गया है। रायपुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनें भी देरी से रवाना की जाएंगी। मुंबई से मंगलवार को भी कुछ ट्रेनें देरी से चलीं।