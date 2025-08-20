IMD Warning 20 August: मौसम का बदलेगा मिजाज! छत्तीसगढ़ के कई जिलों में होगी भारी बारिश, IMD का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

CG Weather Update: बस्तर संभाग में पिछले 24 घंटे से भारी से अतिभारी बारिश होने से नदी-नाले उफान पर है। इधर राजधानी में भी दोपहर पानी गिरने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त से बस्तर संभाग में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अगले 24 घंटे में प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश नारायणपुर में 14 सेमी हुई।