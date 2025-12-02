CG Ditwah Cyclone: छत्तीसगढ़ में तूफ़ान दितवाह का असर, अगले 2 दिन इन इलाकों में होगी बारिश

तूफ़ान दितवाह का असर (Photo Patrika)
CG Ditwah Cyclone: छत्तीसगढ़ में दितवाह तूफान का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि यह अवदाब में बदल गया है। दबाव कम होने के कारण बादल छाने और बारिश की संभावना बनती है। इसी कारण अगले दो दिन तक दक्षिण इलाकों में बारिश हो सकती है. वहीं अन्य इलाकों में तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है।
हालांकि उसके बाद ठंडक में बढ़ोतरी होने के आसार है। पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के एक-दो जगहों पर अति हल्की बारिश हुई। अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात तूफान दितवाह का अवशेष गहन अवदाब अब कमजोर होकर अवदाब में बदल गया है।
यह पश्चिम-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर, चेन्नई तट से 30 किमी की दूरी पर केन्द्रित है। राजधानी रायपुर में आज बादल छाए रहने के आसार हैं. इस दौरान तापमान 17 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
