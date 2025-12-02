CG Ditwah Cyclone: छत्तीसगढ़ में तूफ़ान दितवाह का असर, अगले 2 दिन इन इलाकों में होगी बारिश

हालांकि उसके बाद ठंडक में बढ़ोतरी होने के आसार है। पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के एक-दो जगहों पर अति हल्की बारिश हुई। अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात तूफान दितवाह का अवशेष गहन अवदाब अब कमजोर होकर अवदाब में बदल गया है।