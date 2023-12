रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर में आयकर का छापा, इन कारोबारियों के 50 ठिकानों में चल रही जांच

रायपुरPublished: Dec 14, 2023 03:40:05 pm Submitted by: चंदू निर्मलकर

Income tax raid in CG :यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की 200 सदस्य संयुक्त टीम द्वारा की गई है। सुरक्षा के लिए डेढ़ सौ से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात (Today IT Raid in raipur) किए गए हैं...

IT Raid in Chhattisgarh : आयकर विभाग ने अनाज और कोल्ड स्टोरेज कारोबारी के 50 ठिकानों में गुरुवार को छापा मारा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई स्थित ठिकानों में अभी जांच चल रही है, (Today IT Raid in Bhilai) इसमें रायपुर के तेलघानी नाका, सिलतरा, लाल गंगा मिडास फाफाडीह, राधा मोहन परिसर सहित कारोबारी के घर और दफ्तर के साथ ही कोल्ड स्टोरेज शामिल है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की 200 सदस्य संयुक्त टीम द्वारा की गई है। सुरक्षा के लिए डेढ़ सौ से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बताया गया कि टैक्स चोरी और लगातार कम रिटर्न जमा करने की शिकायत मिलने के बाद छापे की कार्रवाई की गई है।