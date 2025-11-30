IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं…

IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं...(photo-patrika)
IND–SA ODI Series 2025: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले के टिकटों में दलालों के ’खेल’ करने की आशंका जताई जा रही है। क्रिकेट प्रेमियों ने शनिवार को कुछ मिनट में ही 35000 टिकट बुक होने पर आश्चर्य जताया है।
बुकिंग बंद होने के बाद भी लोग टिकट के जुगाड़ में लगे हैं। कोई सीएससीएस के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है तो कोई इंडोर स्टेडियम में फिजिकल टिकट बांटने के लिए बनाए गए काउंटरों में पहुंच रहे हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि टिकट दलालों ने थोक में टिकट बुक करा लिए हैं और ब्लैक में बेचेंगे।
स्टेडियम की लगभग 3000 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और कारपोरेट बॉक्स वाली अधिकतर वीआईपी सीटें बेची ही नहीं गईं। जानकारी के अनुसार इन सीटों को बीसीसीआई के अधिकारियों, प्रदेश सरकार और बड़े अधिकारियों के मांगे जाने के कारण बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। कुछ वीआईपी टिकट बीसीसीआई व अन्य राज्य क्रिकेट संघ से आने वाले पदाधिकारियों के लिए भी सीएससीएस ने बचा रखे हैं। जनरल के भी करीब 5000 टिकट नहीं बेचे गए।
सीएससीएस में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुकिंग एजेंसी को सौंपी थी। पहले चरण की बुकिंग 22 नवंबर को शुरू हुई और 18000 टिकट 15 मिनट के अंदर बुक हो गए थे। इसके बाद बुकिंग बंद दी गई थी। 28 नवंबर को 17000 टिकट दूसरे राउंड की बुकिंग के लिए खोले गए। इंडोर स्टेडियम में टिकट काउंटर पर दर्शक।
