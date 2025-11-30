IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं…

स्टेडियम की लगभग 3000 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और कारपोरेट बॉक्स वाली अधिकतर वीआईपी सीटें बेची ही नहीं गईं। जानकारी के अनुसार इन सीटों को बीसीसीआई के अधिकारियों, प्रदेश सरकार और बड़े अधिकारियों के मांगे जाने के कारण बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। कुछ वीआईपी टिकट बीसीसीआई व अन्य राज्य क्रिकेट संघ से आने वाले पदाधिकारियों के लिए भी सीएससीएस ने बचा रखे हैं। जनरल के भी करीब 5000 टिकट नहीं बेचे गए।