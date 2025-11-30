Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं…

India vs South Africa ODI Series 2025: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले के टिकटों में दलालों के ’खेल’ करने की आशंका जताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 30, 2025

IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं...(photo-patrika)

IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं...(photo-patrika)

IND–SA ODI Series 2025: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले के टिकटों में दलालों के ’खेल’ करने की आशंका जताई जा रही है। क्रिकेट प्रेमियों ने शनिवार को कुछ मिनट में ही 35000 टिकट बुक होने पर आश्चर्य जताया है।

बुकिंग बंद होने के बाद भी लोग टिकट के जुगाड़ में लगे हैं। कोई सीएससीएस के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है तो कोई इंडोर स्टेडियम में फिजिकल टिकट बांटने के लिए बनाए गए काउंटरों में पहुंच रहे हैं। लोगों ने आशंका जताई है कि टिकट दलालों ने थोक में टिकट बुक करा लिए हैं और ब्लैक में बेचेंगे।

IND–SA ODI Series 2025: वीआईपी टिकट बेचा ही नहीं गया

स्टेडियम की लगभग 3000 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और कारपोरेट बॉक्स वाली अधिकतर वीआईपी सीटें बेची ही नहीं गईं। जानकारी के अनुसार इन सीटों को बीसीसीआई के अधिकारियों, प्रदेश सरकार और बड़े अधिकारियों के मांगे जाने के कारण बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए। कुछ वीआईपी टिकट बीसीसीआई व अन्य राज्य क्रिकेट संघ से आने वाले पदाधिकारियों के लिए भी सीएससीएस ने बचा रखे हैं। जनरल के भी करीब 5000 टिकट नहीं बेचे गए।

दो चरणों में हुई बुकिंग

सीएससीएस में भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुकिंग एजेंसी को सौंपी थी। पहले चरण की बुकिंग 22 नवंबर को शुरू हुई और 18000 टिकट 15 मिनट के अंदर बुक हो गए थे। इसके बाद बुकिंग बंद दी गई थी। 28 नवंबर को 17000 टिकट दूसरे राउंड की बुकिंग के लिए खोले गए। इंडोर स्टेडियम में टिकट काउंटर पर दर्शक।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 11:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IND–SA ODI Series 2025: भारत–दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का क्रेज बढ़ा! 35 हजार टिकट मिनटों में खत्म, VIP टिकट का कोई अता-पता नहीं…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें, इन विषयों पर होगी चर्चा…

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन, PM Modi की अध्यक्षता में होगी बैठकें(photo-patrika)
रायपुर

CG Weather Update: चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ का दिखेगा असर! इस इलाके में अगले 3 दिन तक हो सकती है बारिश, Alert जारी

IMD Heavy Rain alert
रायपुर

CG Flight: तकनीकी खराबी ने रोकी 6 फ्लाइटें, एयरलाइंस ने यात्रियों को अलर्ट जारी किया, यात्रा से पहले अपडेट देखें…

CG Flight: तकनीकी खराबी ने रोकी 6 फ्लाइटें, एयरलाइंस ने यात्रियों को अलर्ट जारी किया, यात्रा से पहले अपडेट देखें...(photo-patrika)
रायपुर

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस! PM मोदी ने कहा- अपराध की बदलती प्रवृत्ति के साथ पुलिसिंग भी बदले…

IIM रायपुर में DGP–IG कॉन्फ्रेंस! PM मोदी ने कहा- अपराध की बदलती प्रवृत्ति के साथ पुलिसिंग भी बदले...(photo-patrika)
रायपुर

सपना अब हो रहा पूरा… 46 की उम्र में शुरू की MBBS, 47 में सेकंड ईयर, रायपुर के प्रमोद सिंह की अनोखी कहानी…

सपना अब हो रहा पूरा... 46 की उम्र में शुरू की MBBS, 47 में सेकंड ईयर, रायपुर के प्रमोद सिंह की अनोखी कहानी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.