IND vs NZ T20: बिना टिकट अधिकारी-रिश्तेदारों की एंट्री बंद, खाने-पीने की तय रेट लिस्ट जारी… देखें

स्टेडियम के अंदर खाने-पीने की चीजों का रेट सीएससीएस ने निर्धारित कर दिया है। टी-20 मैच के दौरान 100 ग्राम समोसा अर्थात एक समोसा 50 रुपए में मिलेगा। सेंडविच एक पीस 60 रुपए, बर्गर 80 रुपए मेंं, पिज्जा हट 250 रुपए में, पॉपकार्न कोन 60 रुपए में, पॉपकार्न टब 100 रुपए में, स्टीम मेमो 150 रुपए में, चिकेन मेमो 200 रुपए में, फ्राईड मेमो वेज 200 रुपए में, चिकन फ्राई मेमो 250 रुपए में, 250 मिली पानी बोतल 10 रुपए में, बेफरर्स और आइसक्रीम एमआरपी रेट पर बेचे जाएंगे।