IND vs NZ Match: रायपुर में 75 यार्ड की बाउंड्री, आउटफील्ड तेज, छक्का लगाने में खिलाड़ियों को झोंकनी होगी ताकत

भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में ( Photo - Patrika )
IND Vs NZ T20 Match in Raipur: दिनेश कुमार. नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच में खेलने के लिए रायपुर आ रहे सूर्यकुमारयादव की टीम (स्काई ब्रिगेड) और न्यूजीलैंड के खिलाडिय़ों को छक्के लगाना आसान नहीं होगा। इस कारण है कि रायपुर का मैदान अन्य टी-20 सीरीज के आयोजन स्थलों की अपेक्षा बड़ा है, जिससे यहां की बाउंड्री भी बड़ी रहेगी।
आउटफील्ड तेज होने के कारण खिलाडि़यों को छक्के की अपेक्षा चौका लगाना आसान होगा। इसके अलावा बाउंड्री बड़ी होने के कारण दो फील्डरों के बीच दूरी ज्यादा होने के कारण सिंगल रन को डबल रन में तब्दील करने का मौका भी बल्लेबाजों के पास रहता है। 1 दिसंबर 2023 को खेले गए मैच में इंडियन बैटर्स ने 7 और कंंगारूओं ने 5 छक्के लगाए थे।
शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का मैदान फुल लेंथ (90 यार्ड) का है, जिसमें करीब 10 यार्ड खिलाडिय़ों के स्टैंड के लिए जगह छोडऩी पड़ती है। बीसीसीआई के नियमानुसार टी-20 मैच के रोमांच बढ़ाने के लिए टेस्ट मैच की अपेक्षा कम यार्ड करीब 75 यार्ड की बाउंड्री बनाई जाती है लेकिन, अन्य आयोजन स्थल विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम में मैदान छोटा होने के कारण 70 यार्ड तक ही बाउंड्री बन पाती है लेकिन, रायपुर में होने वाले टी-20 सीरीज के दौरान 75 यार्ड की बाउंड्री बनाई जाएगी।
पहला मैच: नागपुर- 65-70 यार्ड
दूसरा मैच: रायपुर- 72-75 यार्ड
तीसरा मैच: गुवाहाटी- 65-68 यार्ड
चौथा मैच: विशाखापट्टनम- 68-70 यार्ड
पांचवां मैच: तिरुवनंतपुरम- 68-70 यार्ड
अभी तक टिकट बुकिंग नहीं किए हैं तो आपके पास मौका है। बता दें कि बीते पांच दिनों से टिकट बुकिंग जारी है। फिजिकल टिकट 18 जनवरी को ही बंद था। इसके बाद 19 को फिर से शुरू हो गया। टिकट प्रदान करने के लिए बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में काउंटर खोले गए हैं। 22 जनवरी तक टी-20 मैच के लिए टिकट बुक करा चुके दर्शकों को फिजिकल टिकट बांटे जाएंगे। बता दें कि मैच की करीब 5 हजार टिकट अब भी बुकिंग के लिए बची है,इनमें अपर की 4 जनरल स्टैंड और 3 लोअर स्टैंड की टिकट हैं।
