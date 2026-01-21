IND vs NZ Match: रायपुर में 75 यार्ड की बाउंड्री, आउटफील्ड तेज, छक्का लगाने में खिलाड़ियों को झोंकनी होगी ताकत

अभी तक टिकट बुकिंग नहीं किए हैं तो आपके पास मौका है। बता दें कि बीते पांच दिनों से टिकट बुकिंग जारी है। फिजिकल टिकट 18 जनवरी को ही बंद था। इसके बाद 19 को फिर से शुरू हो गया। टिकट प्रदान करने के लिए बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में काउंटर खोले गए हैं। 22 जनवरी तक टी-20 मैच के लिए टिकट बुक करा चुके दर्शकों को फिजिकल टिकट बांटे जाएंगे। बता दें कि मैच की करीब 5 हजार टिकट अब भी बुकिंग के लिए बची है,इनमें अपर की 4 जनरल स्टैंड और 3 लोअर स्टैंड की टिकट हैं।