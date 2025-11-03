Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी विश्वविजेता, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

CG News: मुख्यमंत्री साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को “परिश्रम, आत्मविश्वास और संकल्प की जीत” बताते हुए कहा कि यह जीत देशभर में महिला खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देगी।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 03, 2025

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी विश्वविजेता, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Photo CG DPR)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्वविजेता बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, समर्पण और अदम्य जज़्बे से देश का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखती है। मुख्यमंत्री साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को “परिश्रम, आत्मविश्वास और संकल्प की जीत” बताते हुए कहा कि यह जीत देशभर में महिला खेल प्रतिभाओं को नई दिशा देगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 11:02 am

Published on:

03 Nov 2025 11:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी विश्वविजेता, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: आस्था ने छुआ हृदय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर साझा किया यह भावनात्मक पल

CG News: आस्था ने छुआ हृदय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर साझा किया यह भावनात्मक पल
रायपुर

CG Politics: डिप्टी CM साव का कटाक्ष! कहा- बिहार में कांग्रेस की नहीं बची राजनीतिक हैसियत…

CG Politics: डिप्टी CM साव का कटाक्ष! कहा- बिहार में कांग्रेस की नहीं बची राजनीतिक हैसियत...(photo-patrika)
रायपुर

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार! 21 सवालों के जवाब नहीं मिले, बैज बोले– सरकार ने वादों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया…

मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का वार(photo-patrika)
रायपुर

CG News: कांग्रेस में संगठन सृजन की हलचल! जिलाध्यक्षों की रेस में जुड़े नए नाम, बढ़ी दावेदारों की बेचैनी…

CG News: कांग्रेस में संगठन सृजन की हलचल(photo-patrika)
रायपुर

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो ने रोका 5 फ्लाइटों का रास्ता, दोपहर 12 बजे तक रुकी लैडिंग, रिशेड्यूल जारी…

सूर्यकिरण एरोबैटिक शो ने रोका 5 फ्लाइटों का रास्ता, दोपहर 12 बजे तक रुकी लैडिंग, रिशेड्यूल जारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.