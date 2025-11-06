Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियो आकांक्षा को मिलेगा 10 लाख, सरक़ार ने किया ऐलान

CG News: छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा ने महिला क्रिकेटरों की फिटनेस और रिकवरी में अतुलनीय योगदान देकर न केवल भारतीय टीम को सशक्त बनाया है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियो आकांक्षा को मिलेगा 10 लाख, सरक़ार ने किया ऐलान

क्रिकेट टीम की फिजियो आकांक्षा सत्यवंशी (Photo Patrika )

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ आकांक्षा सत्यवंशी को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का घोषणा की है।

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा ने महिला क्रिकेटरों की फिटनेस और रिकवरी में अतुलनीय योगदान देकर न केवल भारतीय टीम को सशक्त बनाया है, बल्कि देश का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर उज्ज्वल किया है।

2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराकर पहली बार आईसीसी वनडे महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम इडिया की फिजियोथैरपिस्ट रहीं छ्त्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके सेवा और समर्पण के लिए 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है।

आकांक्षा सत्यवंशी प्रदेश की सभी बेटियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है

सीएम साय ने कहा कि, आकांक्षा सत्यवंशी की सफलता हमारे प्रदेश की सभी बेटियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं अब हर क्षेत्र में देश का गौरव बन रही हैं। आपको हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

साय ने कहा, आकांक्षा सत्यवंशी ने अपने समर्पण, सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में देश का गौरव बन सकती हैं।

Published on:

06 Nov 2025 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियो आकांक्षा को मिलेगा 10 लाख, सरक़ार ने किया ऐलान

