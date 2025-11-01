भारत की बेटियों ने किया कमाल! सुनील गावस्कर बोले- अब जीतेगा वुमेंस वर्ल्ड कप भारत…

उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने जैसा प्रदर्शन किया, ऐसा लग रहा था कि वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी तरह योजना बनाकर खेल रही हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज की शतकीय साझेदारी ने जीत की नींव रखी। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को नॉकआउट मैच में हराना बड़ी बात है। भारतीय खिलाड़ियों की यह लय बरकरार रही, तो 2 नवंबर को होने वाले फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ भारतीय टीम भारी पड़ेगी और वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी।