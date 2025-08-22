उदासीनता: एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले सका आकार, करोड़ों की जमीन यूं ही पड़ी बेकार

शासन-प्रशासन ने पंडरी बस स्टैंड की खाली जमीन के उपयोग करने की दिशा में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जबकि पिछली भूपेश सरकार में मुख्य रूप से दो सेक्टर रायपुर सराफा और कपड़ा बाजार पंडरी के कारोबारी इस जमीन को लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन नई सरकार बनने के बाद से उनके प्रस्तावों का भी कुछ अता-पता नहीं है। ऐसे में पंडरी बस स्टैंड की जमीन के उपयोग को लेकर नगर निगम में भी पुराने प्रस्तावों की फाइलें ठंडे बस्ते में है। हालांकि पिछली परिषद ने दोनों सेक्टरों रायपुर सराफा और कपड़ा बाजार के प्रस्ताव को शासन के पास भेजा था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ।