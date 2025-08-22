Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

उदासीनता: एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले सका आकार, करोड़ों की जमीन यूं ही पड़ी बेकार

पंडरी बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद हो चुका है। क्योंकि इस जगह से शिफ्ट होने के बाद से बसों का संचालन रावणभाठा मैदान के पास अंतरराज्यीय नए बस टर्मिनल से हो रहा है। तब से पंडरी बस स्टैंड की करोड़ों रुपए की जमीन यूं ही खाली पड़ी है, जहां अवैध रूप से गुमटियां, ठेले और खोमचे वालों का कब्जा है।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 22, 2025

उदासीनता: एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले सका आकार, करोड़ों की जमीन यूं ही पड़ी बेकार
उदासीनता: एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले सका आकार, करोड़ों की जमीन यूं ही पड़ी बेकार

पंडरी बस स्टैंड की 13 एकड़ जमीन के उपयोग की फाइल बंद

राजधानी के पुराने पंडरी बस स्टैंड की करीब 13 एकड़ जमीन पर एक भी प्रोजेक्ट आकार नहीं ले सका। न ही मुख्य रोड पर शहर के प्राइम लोकेशन वाली जमीन के व्यावसायिक उपयोग के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है। हैरानी ये कि एक समय इस जगह पर रायपुर सराफा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण कराने तो थोक कपड़ा व्यापारी संघ बाजार के विस्तार के लिए काफी सक्रिय नजर आते थे, लेकिन नगर निगम में नई परिषद आने के बाद उनका दावा और प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में चला गया है।

आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया

शासन-प्रशासन ने पंडरी बस स्टैंड की खाली जमीन के उपयोग करने की दिशा में आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जबकि पिछली भूपेश सरकार में मुख्य रूप से दो सेक्टर रायपुर सराफा और कपड़ा बाजार पंडरी के कारोबारी इस जमीन को लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन नई सरकार बनने के बाद से उनके प्रस्तावों का भी कुछ अता-पता नहीं है। ऐसे में पंडरी बस स्टैंड की जमीन के उपयोग को लेकर नगर निगम में भी पुराने प्रस्तावों की फाइलें ठंडे बस्ते में है। हालांकि पिछली परिषद ने दोनों सेक्टरों रायपुर सराफा और कपड़ा बाजार के प्रस्ताव को शासन के पास भेजा था, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ।

सराफा और कपड़ा सेक्टर ने छह महीने से कोई पहल नहीं की

नगर निगम की नई परिषद बने हुए 6 माह हो चुके हैं, लेकिन पंडरी बस स्टैंड की जमीन के उपयोग को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया। इस जगह को व्यावसायिक परिसर के रूप में डेवलपमेंट करने की दिशा में सराफा कारोबारियों और थोक कपड़ा बाजार संघ के पदाधिकारियों ने आज तक कोई पहल नहीं की। इसलिए पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।

प्राइम लोकेशन पर है जमीन

पंडरी-बलौदाबाजार मुख्य रोड पर करीब साढ़े 13 एकड़ की यह जमीन प्राइम लोकेशन में करोड़ों रुपए की है। इसे देखते हुए इस जगह को लेने के लिए रायपुर सराफा एसोसिएशन ने पिछले दो सालों से काफी जोर लगाया था। सराफा सेक्टर का प्लान था कि शासन से यह जगह रियायत दर पर देने का प्रस्ताव बनाया था। ताकि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण करा सकें। यानी कि एक छत के नीचे पूरा सराफा बाजार होगा, जहां सुरक्षा, पार्किंग की भी पुख्ता व्यवस्था रहेगी।

Published on:

22 Aug 2025 01:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / उदासीनता: एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले सका आकार, करोड़ों की जमीन यूं ही पड़ी बेकार

