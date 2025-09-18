Raipur News: रायपुर के प्राइवेट अस्पतालों की पहल, सर्जरी-एमआरआई के दौरान पेशेंट सुन रहे मनपंसद गाने,

एमआरआई मशीन की तेज और डरावनी आवाज के बीच भी संगीत मरीज को सहज बनाता है। यह उसकी घबराहट कम करता है और जांच प्रक्रिया को आसान बना देता है। डॉक्टरों का मानना है कि यह तकनीक इलाज के दौरान सहयोगी साधन के रूप में बेहद प्रभावी साबित हो रही है। म्यूजिक थैरेपी कोई जादू नहीं बल्कि सपोर्टिंग टूल है। यह मरीज को रिलैक्स कर डॉक्टरों को भी सहजता से काम करने का मौका देता है।