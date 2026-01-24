IPS Promotion: गृह विभाग का बड़ा फैसला, छाबड़ा समेत 19 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन

19 IPS अफसरों का प्रमोशन (photo source- Patrika)
IPS Promotion: राज्य सरकार के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 19 अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 2001 बैच के आईपीएस डॉ. आनंद छाबड़ा को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। 2008 बैज के प्रशांत कुमार अग्रवाल व मिलना कुर्रे को पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है।
बता दें 21 जनवरी को डीपीसी की बैठक हुई थी। इसके बाद गृह विभाग ने पदोन्नति का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वर्ष 2008 बैच की आईपीएस नीथू कमल व दावुलुरी श्रवण को 1 जनवरी 2026 से पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। 2012 बैच के आठ आईपीएस को उप पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है।
IPS Promotion: इनमें विवेक शुक्ला, रजनेश सिंह, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्वेता राजमणी, राजेश कुमार अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आशुतोष सिंह भी पदोन्नत हुए हैं। 2013 बैच के चार अधिकारियों को चयन श्रेणी में पदोन्नति किया गया है। इनमें डॉ. अभिषेक पल्लव, मोहित गर्ग, भोजराम पटेल व यशपाल सिंह शामिल है। इनके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को भी चयन श्रेणी में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।
