24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IPS Promotion: गृह विभाग का बड़ा फैसला, छाबड़ा समेत 19 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन

IPS Promotion: राज्य सरकार के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 19 अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 2001 बैच के आईपीएस डॉ. आनंद छाबड़ा को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। 2008 बैज के प्रशांत कुमार अग्रवाल व मिलना कुर्रे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 24, 2026

19 IPS अफसरों का प्रमोशन (photo source- Patrika)

19 IPS अफसरों का प्रमोशन (photo source- Patrika)

IPS Promotion: राज्य सरकार के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 19 अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 2001 बैच के आईपीएस डॉ. आनंद छाबड़ा को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। 2008 बैज के प्रशांत कुमार अग्रवाल व मिलना कुर्रे को पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है।

IPS Promotion: पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति

बता दें 21 जनवरी को डीपीसी की बैठक हुई थी। इसके बाद गृह विभाग ने पदोन्नति का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वर्ष 2008 बैच की आईपीएस नीथू कमल व दावुलुरी श्रवण को 1 जनवरी 2026 से पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। 2012 बैच के आठ आईपीएस को उप पुलिस महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है।

2013 बैच के चार अधिकारियों को चयन

IPS Promotion: इनमें विवेक शुक्ला, रजनेश सिंह, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्वेता राजमणी, राजेश कुमार अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आशुतोष सिंह भी पदोन्नत हुए हैं। 2013 बैच के चार अधिकारियों को चयन श्रेणी में पदोन्नति किया गया है। इनमें डॉ. अभिषेक पल्लव, मोहित गर्ग, भोजराम पटेल व यशपाल सिंह शामिल है। इनके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को भी चयन श्रेणी में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 11:26 am

Published on:

24 Jan 2026 11:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IPS Promotion: गृह विभाग का बड़ा फैसला, छाबड़ा समेत 19 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

New Medical Colleges: 5 नए मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक नियुक्तियां, चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक

नहीं बिकेगा मांस-मटन (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नौकरी का महाकुंभ

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)
रायपुर

दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम

CG Weather Update: दिन में गर्मी, सुबह-शाम हल्की ठंड! ऐसा रहा छत्तीसगढ़ का मौसम, बारिश के आसार नहीं...(photo-patrika)
रायपुर

पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला पत्रकारों के दल ने किया अध्ययन भ्रमण, खुशियों भरी मुस्कान के साथ जताया मुख्यमंत्री का आभार

पहली बार छत्तीसगढ़ की महिला पत्रकारों के दल ने किया अध्ययन भ्रमण, खुशियों भरी मुस्कान के साथ जताया मुख्यमंत्री का आभार
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.