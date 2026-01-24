IPS Promotion: गृह विभाग का बड़ा फैसला, छाबड़ा समेत 19 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन

IPS Promotion: इनमें विवेक शुक्ला, रजनेश सिंह, शशि मोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, श्वेता राजमणी, राजेश कुमार अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आशुतोष सिंह भी पदोन्नत हुए हैं। 2013 बैच के चार अधिकारियों को चयन श्रेणी में पदोन्नति किया गया है। इनमें डॉ. अभिषेक पल्लव, मोहित गर्ग, भोजराम पटेल व यशपाल सिंह शामिल है। इनके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आईपीएस जितेंद्र शुक्ला को भी चयन श्रेणी में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है।