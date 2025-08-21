CG News: छत्तीसगढ़ में 19.65 करोड़ की टैक्स चोरी, लोहा कारोबारी गिरफ्तार, इस तरह किया था फर्जीवाडा़

CG News: स्टेट जीएसटी ने 19.65 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने वाले लोहा कारोबारी अंकित सिंह को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उसे बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरीश मंडावी की अदालत में पेश किया था। टैक्स चोरी की शिकायत पर शांति नगर स्थित फर्म मेसर्स महावीर मोल्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी की गई थी।
इस दौरान तलाशी में पता चला कि दो अन्य फर्म मेसर्स जय बजरंग लोहा प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स श्री पशुपतिनाथ लोहा एंड स्टील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करता था। इसकी आड़ में 18 बोगस कारोबारियों से बिना लेनदेन किए 2024-25 और 2025-26 में फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स केडिट (आईटीसी) का फर्जीवाड़ा किया। साथ ही अन्य कारोबारियों को पासऑन करते हुए टैक्स की चोरी की। उसके फर्म से बोगस बिलिंग, फर्जी रबर स्टैण्ड और लेनदेन का दस्तावेज बरामद किया गया।
आरोपी कारोबारी ने बोगस बिलिंग कर महावीर मोल्ड्स इंडिया प्राईवेटके जरिए 12.14 करोड़ रुपए और जय बजरंग लोहा प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 5.46 करोड़ और श्री पशुपतिनाथ लोहा एंड स्टील ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के जरिए 2.05 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। बता दें कि स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा 20 अगस्त 2025 को तीन कारोबारी कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी और कर चोरी का पता लगाया गया है।