CG News: छत्तीसगढ़ में 19.65 करोड़ की टैक्स चोरी, लोहा कारोबारी गिरफ्तार, इस तरह किया था फर्जीवाडा़

इस दौरान तलाशी में पता चला कि दो अन्य फर्म मेसर्स जय बजरंग लोहा प्राईवेट लिमिटेड एवं मेसर्स श्री पशुपतिनाथ लोहा एंड स्टील ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करता था। इसकी आड़ में 18 बोगस कारोबारियों से बिना लेनदेन किए 2024-25 और 2025-26 में फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स केडिट (आईटीसी) का फर्जीवाड़ा किया। साथ ही अन्य कारोबारियों को पासऑन करते हुए टैक्स की चोरी की। उसके फर्म से बोगस बिलिंग, फर्जी रबर स्टैण्ड और लेनदेन का दस्तावेज बरामद किया गया।