Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

27 बछर ले बने हावय नंबर वन जसगीत

ताबीर हुसैन@रायपुर. 1998 मं दिलीप षडंगी गाइस रहिन, अउ अमित प्रधान लिखिस रहिन। येच जसगीत आज घलो नंबर वन हावय। गाना के बोल हावय आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना…। अमित प्रधान कहिथें, ये मोर पहिली गाना रहिस। पहिली रायगढ़ अंचल मं हिट होइस, फेर पाछू रायपुर ले पूरा छत्तीसगढ़ मं गूंजिस। गाना [&hellip;]

रायपुर

ताबीर हुसैन

Tabir Hussain

Sep 25, 2025

aama pan
old cassette pix of aama pan


ताबीर हुसैन@रायपुर. 1998 मं दिलीप षडंगी गाइस रहिन, अउ अमित प्रधान लिखिस रहिन। येच जसगीत आज घलो नंबर वन हावय। गाना के बोल हावय आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना…। अमित प्रधान कहिथें, ये मोर पहिली गाना रहिस। पहिली रायगढ़ अंचल मं हिट होइस, फेर पाछू रायपुर ले पूरा छत्तीसगढ़ मं गूंजिस। गाना ले मोला अपन जिनगी चलाय बर आज तक साधन मिलत हावय। अमित बताथें, असल मं दोना केला पान के बनथे, फेर मोर गलती ले मैं करेला लिख देंव। वो बखत ये बात खूब चर्चा मं रहिस। दिलीपजी ह कुछ कैसेट मं खेद घलो जताइस रहिन। फेर आज मं मानथंव कि ये मा के आशीर्वाद हावय जऊन ले गाना आज घलो जिन्दा हावय।

जसगीत के दू टॉप गायक
जसगीत मं दुकालु यादव अउ दिलीप षडंगी ला टॉप गायक माने जाथें। दुकालु यादव के गाना रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव मं जादा चलथे। दिलीप षडंगी के गाना बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर मं बड़ गूंजथे।
ओल्ड इज गोल्ड- कोरी-कोरी नरियल, चंदवा बईगा - दिलीप षडंगी, दिया ऊपर बाती, झारा झारा नेवता - दुकालु यादव। पथरा के देवता - देवेश शर्मा
झूपे के चलन- अमित कहिथें ये गाना लेच झूपने के चलन सुरु होइस। आज तक समुझ नइ पाइसव कि काबर ये गाना मंच झूपे ला मजबूर करथे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 27 बछर ले बने हावय नंबर वन जसगीत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.