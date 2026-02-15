कोयला कारोबारियों के ठिकानों से 1 करोड़ की ज्वेलरी सीज, तलाशी में मिले कच्चे में करोड़ों के लेनदेन के दस्तावेज

शनिवार को तीसरे दिन बिलासपुर के कोयला कारोबारी फील ग्रुप समूह चेयरमैन प्रवीण झा, उनके भाई ललित और प्रवीण के साथ ही जांजगीर-चांपा स्थित तिरूपति मिनरल्स के अंशुमान अग्रवाल और प्रमोद अग्रवाल के 15 ठिकानों में सिमट गई है। इसमें दोनों समूहों के प्रमुख दफ्तर, घर और गोदाम का साइडिंग एरिया शामिल है। यहां आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों के साथ ही निवेश, प्रॉपर्टी के साथ ही अन्य कारोबार की जांच कर रही है। वहीं बेशकीमती सामान, लक्जरी कार और आलीशान बंगले एवं फर्म के आधुनिकीकरण में किए गए खर्च का हिसाब कर रहे है। तलाशी की यह कार्रवाई रविवार तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है।