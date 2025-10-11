Raipur News: अंबानी के जू में जंगल सफारी की बाघिन की मौत, ट्रेन से भेजा गया था जामनगर

Raipur News: जंगल सफारी की बीमार बाघिन बिजली के उपचार के दौरान गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी के वनतारा जू में गुरुवार की देर रात मौत हो गई। उसे खाना खाने में परेशानी और किडनी की बीमारी के चलते बेहतर इलाज के लिए ट्रेन से वनतारा वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भेजा गया था।