Raipur News: अंबानी के जू में जंगल सफारी की बाघिन की मौत, ट्रेन से भेजा गया था जामनगर

जंगल सफारी की बाघिन की मौत (photo Patrika0
Raipur News: जंगल सफारी की बीमार बाघिन बिजली के उपचार के दौरान गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी के वनतारा जू में गुरुवार की देर रात मौत हो गई। उसे खाना खाने में परेशानी और किडनी की बीमारी के चलते बेहतर इलाज के लिए ट्रेन से वनतारा वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भेजा गया था।
बता दें कि बीमार बिजली के उपचार के लिए वन मंत्री केदार कश्यप ने स्वयं तत्परता दिखाते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद सारी व्यवस्थाएं कर उसे पिछले दिनों उपचार के लिए विशेषज्ञों की निगरानी में अहमदाबाद एक्सप्रेस से रवाना किया गया था।
पीसीसी वाइल्डलाइफ अरुण कुमार पांडे ने बताया कि जंगल सफारी प्रबंधन की ओर से विशेषज्ञों के जरिए उपचार कराया गया। लेकिन बेहतर उपचार के लिए उसे गुजरात भेजा गया था।
बता दें कि जंगल सफारी में रखे गए बाघ शिवाजी को जामनगर गुजरात से 2007 में लाया गया है। इस बाघ के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल सफारी में भ्रमण के दौरान फोटो खींचा था। उसी की बेटी का नाम बिजली है।
