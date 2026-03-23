Khelo India National Tribal Games 2026: 1069 खिलाड़ी, 10 दिन और कई खेल! रायपुर में सजेगा ट्राइबल गेम्स का मंच, छत्तीसगढ़ के 200 खिलाड़ी होंगे शामिल

Khelo India National Tribal Games 2026: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर बड़े खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देशभर से आने वाले 1069 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के ठहरने, आवागमन और प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन और खेल विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं।