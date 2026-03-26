CG News: प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परिणाम, 430 पदों पर चयन सूची जारी…

कुल 53 अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराईं, जिनका निराकरण कर 24 मार्च 2026 को अंतिम सूची तैयार की गई। अंततः 25 मार्च 2026 को जारी अंतिम चयन सूची के अनुसार 430 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें विभिन्न वर्गों के साथ दिव्यांगजनों के लिए 30 पद आरक्षित रखे गए हैं, जिनमें 15 पद ओएल (वन लेग) और 15 पद एचएच (हियरिंग हैंडीकैप्ड) श्रेणी के लिए निर्धारित हैं। चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 30 मार्च और 2 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्रदेश के 285 महाविद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार पदस्थ किया जाएगा।