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Raipur GST Raid: राजधानी में GST टीम की दबिश से मचा हड़कंप, 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

Raipur GST Raid: रायपुर में GST विभाग ने 4 ठिकानों पर छापेमारी की। अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में की गई इस कार्रवाई में फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी के सुराग मिले हैं।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 26, 2026

कारोबारियों के 4 ठिकानों पर कार्रवाई (photo source- Patrika)

कारोबारियों के 4 ठिकानों पर कार्रवाई (photo source- Patrika)

Raipur GST Raid: छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में GST चोरी और फर्जी बिलिंग के मामलों पर राज्य कर (GST) विभाग ने अपनी निगरानी काफी कड़ी कर दी है। डिजिटल टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद जहां पारदर्शिता बढ़ी है, वहीं कुछ कारोबारी फर्जी कंपनियां बनाकर या बिना वास्तविक लेन-देन के बिल जारी कर टैक्स चोरी करने के नए तरीके भी अपनाने लगे हैं।

Raipur GST Raid: डेटा एनालिटिक्स और सर्विलांस टूल्स का उपयोग

इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए विभाग समय-समय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दुरुपयोग, फर्जी ई-वे बिल और शेल फर्मों के जरिए किए जा रहे लेन-देन की जांच करता है। कई बार यह भी सामने आया है कि कुछ फर्में केवल कागजों में कारोबार दिखाकर करोड़ों रुपये का टैक्स लाभ ले लेती हैं, जबकि असल में कोई वास्तविक व्यापार नहीं होता।

राज्य GST विभाग की टीमें इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए डेटा एनालिटिक्स और सर्विलांस टूल्स का उपयोग कर रही हैं। संदिग्ध लेन-देन, असामान्य बिलिंग पैटर्न और टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिलने पर विभाग तत्काल जांच और छापेमारी जैसी कार्रवाई करता है।

“जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही सरकार

Raipur GST Raid: विशेषज्ञों के अनुसार, फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी करने से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होता है, जिसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ता है। इसी कारण विभाग अब ऐसे मामलों में सख्ती बरतते हुए दोषी पाए जाने पर जुर्माना, टैक्स रिकवरी और कानूनी कार्रवाई तक कर रहा है।

हाल के महीनों में राज्य के अलग-अलग जिलों में इसी तरह की कार्रवाई सामने आई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है। इस तरह की छापेमारी न केवल कर चोरी पर लगाम लगाने का प्रयास है, बल्कि ईमानदार करदाताओं के लिए समान और पारदर्शी व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

Raipur GST Raid: डिजिटल टैक्स सिस्टम लागू

छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में GST चोरी और फर्जी बिलिंग के मामलों पर राज्य कर (GST) विभाग ने अपनी निगरानी काफी कड़ी कर दी है। डिजिटल टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद जहां पारदर्शिता बढ़ी है, वहीं कुछ कारोबारी फर्जी कंपनियां बनाकर या बिना वास्तविक लेन-देन के बिल जारी कर टैक्स चोरी करने के नए तरीके भी अपनाने लगे हैं।

इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए विभाग समय-समय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दुरुपयोग, फर्जी ई-वे बिल और शेल फर्मों के जरिए किए जा रहे लेन-देन की जांच करता है। कई बार यह भी सामने आया है कि कुछ फर्में केवल कागजों में कारोबार दिखाकर करोड़ों रुपये का टैक्स लाभ ले लेती हैं, जबकि असल में कोई वास्तविक व्यापार नहीं होता।

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Published on:

26 Mar 2026 10:27 am

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