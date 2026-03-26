Raipur GST Raid: राजधानी में GST टीम की दबिश से मचा हड़कंप, 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

हाल के महीनों में राज्य के अलग-अलग जिलों में इसी तरह की कार्रवाई सामने आई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है। इस तरह की छापेमारी न केवल कर चोरी पर लगाम लगाने का प्रयास है, बल्कि ईमानदार करदाताओं के लिए समान और पारदर्शी व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।