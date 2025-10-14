CG News: लॉ एंड ऑर्डर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं, ऑफिस से निकलकर करें पुलिसिंग, बैठक में सीएम के दिखे सख्त तेवर

इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने राज्य पुलिस की खासतौर पर नक्सल इलाकों में चलाए जा रहे ऑपरेशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ ही पुलिसिंग अच्छा काम कर रही है। बैठक में मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव, डीजीपी, एडीजी, सभी रेंज के आईजी एसपी और पुलिस महकमे के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।