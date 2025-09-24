Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Liquor Scam Update: भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी संभव, EOW ने कोर्ट में लगाया वारंट आवेदन

Liquor Scam Update: शराब घोटाले में फंसे पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी की तैयारी, हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

रायपुर शराब घोटाला! पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य(photo-patrika)
रायपुर शराब घोटाला! पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य(photo-patrika)

Liquor Scam Update: शराब घोटाले के मामले जेल भेजे गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू बुधवार को गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया गया है।

जेल से कोर्ट में पेश किए जाने पर गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। इसके पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर बचाव पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। जिसे रायपुर के विचारण कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि घोटाले की जांच ईडी के साथ ही ईओडब्ल्यू भी कर रही है।

Liquor Scam Update: हाइकोर्ट में याचिका

चैतन्य बघेल की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई। हालांकि इसके पहले भी हाईकोर्ट में ईओडब्ल्यू के विरुध्द अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने यह लिबर्टी देते हुए याचिका खारिज की थी कि, इसे निचली अदालत में पेश करें।

Liquor Scam Update: वहां आवेदन की प्राथमिकता से सुनवाई होगी। यह आदेश ठीक उस वक्त जारी हुआ था जब ईओडब्ल्यू द्वारा जारी कराए प्रोडक्शन वारंट के अनुपालन में चैतन्य बघेल को जेल से कोर्ट लाया जा चुका था। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए चैतन्य को गिरफ्तार करने के लिए लगाए गए आवेदन को ईओडब्ल्यू ने वापस ले लिया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 09:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Liquor Scam Update: भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी संभव, EOW ने कोर्ट में लगाया वारंट आवेदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.