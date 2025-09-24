Liquor Scam Update: भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी संभव, EOW ने कोर्ट में लगाया वारंट आवेदन

Liquor Scam Update: शराब घोटाले के मामले जेल भेजे गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू बुधवार को गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया गया है।
जेल से कोर्ट में पेश किए जाने पर गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। इसके पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर बचाव पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। जिसे रायपुर के विचारण कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। बता दें कि घोटाले की जांच ईडी के साथ ही ईओडब्ल्यू भी कर रही है।
चैतन्य बघेल की ओर से मंगलवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई। हालांकि इसके पहले भी हाईकोर्ट में ईओडब्ल्यू के विरुध्द अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने यह लिबर्टी देते हुए याचिका खारिज की थी कि, इसे निचली अदालत में पेश करें।
Liquor Scam Update: वहां आवेदन की प्राथमिकता से सुनवाई होगी। यह आदेश ठीक उस वक्त जारी हुआ था जब ईओडब्ल्यू द्वारा जारी कराए प्रोडक्शन वारंट के अनुपालन में चैतन्य बघेल को जेल से कोर्ट लाया जा चुका था। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए चैतन्य को गिरफ्तार करने के लिए लगाए गए आवेदन को ईओडब्ल्यू ने वापस ले लिया था।