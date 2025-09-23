CGPSC भर्ती घोटाला… CBI ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक भेजा जेल

सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब रिमांड पर लेने की जरूरत नहीं है। मिले इनपुट के आधार पर प्रकरण की जांच की जा रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायाधीश को बताया कि दीपा आडिल का बच्चा 1 साल का है। इसे देखते हुए बच्चे को मिलवाने की अनुमति दी जाए जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए हर 3-3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाने की अनुमति देते हुए जेल प्रशासन को अलग से व्यवस्था करने का आदेश दिया।