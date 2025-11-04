Mahadev Satta App: फरार प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का फैसला सुरक्षित, ED कोर्ट में हुई सुनवाई पूरी…

Mahadev Satta App: छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा के फरार प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से लगाए गए आवेदन पर ईडी के विशेष न्यायाधीश अपना फैसला सुनाएगें। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष का तर्क सुनने के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। अभियोजन पक्ष की ओर ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने अदालत को बताया कि महादेव सट्टा मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ 1 साल पहले गैरजमानती वारंट कोर्ट से जारी किया गया है।