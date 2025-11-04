Mahadev Satta App: फरार प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का फैसला सुरक्षित, ED कोर्ट में हुई सुनवाई पूरी...(photo-patrika)
Mahadev Satta App: छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा के फरार प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से लगाए गए आवेदन पर ईडी के विशेष न्यायाधीश अपना फैसला सुनाएगें। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष का तर्क सुनने के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। अभियोजन पक्ष की ओर ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने अदालत को बताया कि महादेव सट्टा मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ 1 साल पहले गैरजमानती वारंट कोर्ट से जारी किया गया है।
इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका भी खारिज हो चुकी है। इंटरपोल सहित तमाम एजेंसियां दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके बाद भी सुनवाई के दौरान उपस्थिति में छूट दिए जाने के लिए लगाए गए आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया।
वहीं बचाव पक्ष ने अपना तर्क देते हुए कहा कि उनके पक्षकार को उपस्थिति में छूट दिया जाए। जरूरत पड़ने पर वह उपस्थित होंगे। बता दें कि दोनों फरार आरोपी दुबई में छिपकर बैठे हुए हैं।
