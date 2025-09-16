घरेलू विवाद से मेड ने एक दिन में छोड़ा काम, फिर.. एजेंसी को लौटाने होंगे 36799 रुपए, जानें पूरा मामला…

रायपुर के देवपुरी निवासी मनोज कुमार अपने घर में काम करने के लिए बिलासपुर के तिफरा स्थित एगो मेड सर्विसेस प्रालि. से संपर्क किया। साथ ही 499 रुपए देकर पंजीयन कराने के बाद सहायिका उपलब्ध कराने को कहा। एजेंसी संचालक दिए गए पते पर 20 सितंबर 2024 को मेड के साथ पहुंचा। इस दौरान 24999 रुपए शुल्क और 1800 रुपए आने-जाने का खर्च लिया। इसकी रसीद देने के बाद वह मेड को काम समझाने के बाद चला गया। उस दिन मेड सफर में थकान का हवाला देते हुए खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन उसे काम समझाने के बाद मनोज अपने दफ्तर चले गए।