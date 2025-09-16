Patrika LogoSwitch to English

घरेलू विवाद से मेड ने एक दिन में छोड़ा काम, फिर.. एजेंसी को लौटाने होंगे 36799 रुपए, जानें पूरा मामला…

CG News: रायपुर में जिला उपभोक्ता फोरम ने घरेलू काम के लिए मेड उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के 36799 रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 16, 2025

घरेलू विवाद से मेड ने एक दिन में छोड़ा काम, फिर.. एजेंसी को लौटाने होंगे 36799 रुपए, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
घरेलू विवाद से मेड ने एक दिन में छोड़ा काम, फिर.. एजेंसी को लौटाने होंगे 36799 रुपए, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में जिला उपभोक्ता फोरम ने घरेलू काम के लिए मेड उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के 36799 रुपए लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही सेवा में निम्नता बरतने पर एजेंसी संचालक पर नाराजगी जताते हुए उसकी भूमिका को गैर जिम्मेदाराना माना है। वहीं, मेड के वापस जाने पर उसके स्थान पर किसी दूसरे को नहीं भेजने पर घोर लापरवाही करार दिया। रायपुर जिला फोरम के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा और सदस्य निरूपमा प्रधान और अनिल कुमार अग्निहोत्री द्वारा इसका फैसला सुनाया।

CG News: यह है मामला...

रायपुर के देवपुरी निवासी मनोज कुमार अपने घर में काम करने के लिए बिलासपुर के तिफरा स्थित एगो मेड सर्विसेस प्रालि. से संपर्क किया। साथ ही 499 रुपए देकर पंजीयन कराने के बाद सहायिका उपलब्ध कराने को कहा। एजेंसी संचालक दिए गए पते पर 20 सितंबर 2024 को मेड के साथ पहुंचा। इस दौरान 24999 रुपए शुल्क और 1800 रुपए आने-जाने का खर्च लिया। इसकी रसीद देने के बाद वह मेड को काम समझाने के बाद चला गया। उस दिन मेड सफर में थकान का हवाला देते हुए खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन उसे काम समझाने के बाद मनोज अपने दफ्तर चले गए।

शाम को लौटने पर मेड ने पारिवारिक कारणों के चलते काम करने से इनकार करते हुए वापस भेजने कहा। 200 रुपए देकर बस में बिठा दिया। इसकी जानकारी एजेंसी संचालक को देने पर दूसरी मेड भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन कई बार संपर्क करने के बाद भी किसी को नहीं भेजा। परेशान होकर मनोज ने जिला फोरम में परिवाद दायर कर दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया।

फोरम अध्यक्ष ने दस्तावेजों की निरीक्षण और एजेंसी संचालक की भूमिका को देखते हुए 1 जुलाई 2024 से अदायदी दिनांक तक 24999 रुपए 6 फीसदी ब्याज दर के साथ देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 5000 और वाद व्यय का 5000 रुपए भुगतान करने का फैसला सुनाया।

Published on:

16 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / घरेलू विवाद से मेड ने एक दिन में छोड़ा काम, फिर.. एजेंसी को लौटाने होंगे 36799 रुपए, जानें पूरा मामला…

