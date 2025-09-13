CG News: छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं, 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सास-बहू सम्मेलन के जरिए पारिवारिक स्वास्थ्य संवाद को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जयंती पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और सक्रिय महिला समूहों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक गनपत कुमार नायक सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।