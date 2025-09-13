Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं, 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

CG News: बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सास-बहू सम्मेलन के जरिए पारिवारिक स्वास्थ्य संवाद को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जयंती पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और सक्रिय महिला समूहों को सम्मानित किया जाएगा।

गरियाबंद

Love Sonkar

Sep 13, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं, 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (Photo Patrika)

CG News: गरियाबंद जिले में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य हर आयु वर्ग की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और परिवार व समाज में महिलाओं को मजबूत बनाना है।

इसी कड़ी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एस. नवरत्न की अध्यक्षता में शुक्रवार को वर्चुअल बैठक हुई। इसमें सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, पीएचसी प्रभारी, बीईटीओ और सुपरवाइजरों ने हिस्सा लिया। बैठक में अभियान की कार्ययोजना पर चर्चा किया गया।

अभियान के दौरान एनीमिया, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, बीएमआई, सर्वाइकल कैंसर, सिकल सेल, टीबी, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य, मेनोपॉज़ काउंसलिंग और परिवार नियोजन की जांच व परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। साथ ही डेंटल, नेत्र जांच, ब्लड डोनेशन कैंप और योग गतिविधियां भी आयोजित होंगी।

70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सास-बहू सम्मेलन के जरिए पारिवारिक स्वास्थ्य संवाद को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जयंती पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और सक्रिय महिला समूहों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक गनपत कुमार नायक सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं, 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.