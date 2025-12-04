PM आवास योजना में बड़ा बदलाव! अब 2500 वर्गफीट से अधिक प्लाट वाले भी ले सकेंगे लाभ, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 2500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड के मालिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले बड़ी जमीन वाले आवेदक अपात्र माने जाते थे, लेकिन शासन ने यह सीमा पूरी तरह समाप्त कर दी है। इस फैसले से शहरों में आवास निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और अधिक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुँच सकेगा।