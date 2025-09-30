CGPSC भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा! आरती, जीवन और तीन अन्य के खिलाफ 2000 पन्नों का चालान…

सीबीआई ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी को 6 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कहा जा रहा है कि सीबीआई का यह चालान केवल पहला चरण है। आने वाले समय में इस घोटाले से जुड़े और भी नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क में कितने अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका रही।