आज छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक....टिकट को लेकर हो सकती है चर्चा

आज छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक....टिकट को लेकर हो सकती है चर्चा

रायपुरPublished: Sep 07, 2023 11:05:13 am Submitted by: Khyati Parihar

Mallikarjun Kharge's visit to Raipur Today: विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस- भाजपा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है।

Mallikarjun Kharge will come to Chhattisgarh today: रायपुर। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस- भाजपा ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 7 सितंबर को रायपुर आएंगे। यहां वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। 8 सितंबर को राजनांदगांव में होने वाले भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश (Mallikarjun Kharge ) कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया, राजनांदगांव में वे चुनावी सभा भी करेंगे।